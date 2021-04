Kommisjonen bekymret for de unge: – Konsekvensene vil vise seg i de unges videre livsløp

Koronakommisjonen slår fast at konsekvensene for barn og unge ikke ble grundig vurdert før skolene ble stengt. Samtidig betaler de unge en stor pris.

I koronakommisjonens rapport, som ble publisert onsdag, går det tydelig fram at barn og unge har betalt en høy pris under koronapandemien.

«Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag,» slår kommisjonen fast.

Manglende utredning

I rapporten påpekes det at det i forkant av de strenge tiltakene 12. mars, der blant annet skoler og barnehager ble stengt, ikke ble grundig utredet hvordan barn og unge ville bli påvirket.

«Vi finner særlig grunn til å påpeke den manglende utredningen av hvilke konsekvenser tiltakene kunne få for barn og unge. Helsedirektoratet innledet i midten av februar en diskusjon om muligheten for å stenge skoler og barnehager. Vi kan ikke se at kunnskaps- og utdanningssektoren, eller andre sektorer med ansvar for barn og unge, ble involvert for å hente inn kunnskap eller gjøre konsekvensanalyser,» skriver kommisjonen.

Stener Kvinnesland, kommisjonens leder, er tydelig på at det er denne gruppen som bekymrer ham mest.

– Det er et dypt alvor over at en barne- og ungdomsgenerasjon opplever dette. Om det i seg selv skulle ha gjort noe med tiltaksbyrden underveis er en annen diskusjon, men det som i større grad kunne vært gjort - og må gjøres framover - er å forstå hvordan man skal fange opp problemet og hva man skal gjøre med det, sier Stener Kvinnsland til TV 2.

– Vi har statistikker på utsatte barn og på frafall fra universiteter som må legges stor vekt på i det videre arbeidet med pandemien. Noe av dette kunne vært iverksatt på et tidligere tidspunkt, sier han videre.

Kunne åpnet før

Kommisjonen skriver videre det var riktig å prioritere barn og unge under gjenåpningen av samfunnet.

Samtidig poengterer de at det tok to måneder før barn fra 5. trinn og oppover fikk komme tilbake til skolen igjen.

«Vi mener at regjeringen burde åpnet skolene tidligere, i samsvar med rådene fra helsemyndighetene, Holdenutvalget og Nilssenutvalget,» skriver de.

Statsminister Erna Solberg lover onsdag at barn og unge vil bli høyt prioritert fremover.

– Barn, utdanning og psykisk helse står sentralt nå. Dette er høyt på regjeringens agenda. Barn skal ha tilbake den utdanningen de har tapt. De skal ha et godt utgangspunkt for voksenlivet sitt, sier Erna Solberg til TV 2.

FHI: – Neppe stengte skoler

I rapporten går det fram at Helsedirektoratet hadde en annen oppfatning enn FHI om bruk av tiltak i februar 2020.

I midten av februar utarbeidet direktoratet et internt notat som skisserte hvilke tiltak som kunne bli aktuelle. Notatet beskrev en utvikling der epidemien spilte seg ut gjennom flere faser, og at det var ulike tiltak som ville være aktuelle i de ulike fasene (..)Tiltakene var de samme som smittevernloven åpner for, og som også FHI hadde beskrevet i sine risikorapporter.

FHI så imidlertid ikke for seg at det ville bli aktuelt å ta i bruk så inngripende tiltak som direktoratet hadde skissert i notatet.

Det illustreres i en e-post der FHI ga innspill til direktoratets interne notat:

«Det vil neppe bli hensiktsmessig å gi råd om å stenge skoler, nedlegge arbeidsforbud eller «isolere personer i geografisk avgrenset områder, stenge virksomheter som flyplasser, hoteller, cruiseskip m v. eller å stanse kommunikasjoner» ved håndtering av koronavirusutbrudd i Norge. Vi ser heller ikke for oss at vi vil få situasjoner der det kan bli hensiktsmessig med sanitærkorridorer», skriver FHI i e-post til Helsedirektoratet 17. februar 2020.