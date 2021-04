Nakenbilde-uenighet mellom Tomine Harket og Raylee: – Jeg har null til overs for «shaming»

Raylee hadde fått høre at Harket selger pornografiske bilder av seg selv og adresserte dette i en spørsmålsrunde på Instagrams historiefunksjon.

– Jeg har null til overs for «shaming», svarer Harket til God kveld Norge, som også forklarer at bildene hun selger slettes ikke er så drøye som Raylee skal ha det til.

SPØRSMÅLSRUNDE: Raylee svarer på spørsmålet til en følger. Foto: Skjermbilde/Instagram

Ikke respekt for valget

Under spørsmålsrunden fikk Raylee spørsmål om hun skal lage en såkalt OnlyFans-konto, siden Harket har gjort det.

Dette er en bildetjeneste hvor man må betale for å se bildene som legges ut, og nettsiden har fått et rykte på seg for å inneholde mange lettkledde og erotiske bilder.

Raylee svarte følgende på spørsmålet:

«Ikke for å henge ut noen. Eller jo, jeg henger ut både artister og mennesker generelt som driver med å selge grove bilder av seg selv på Onlyfans. Sorry folkens, men jeg er vant med å jobbe litt hardere for penga mine enn det der».

Hun poengterer deretter at hun ikke har noe som helst imot Harket, som hun tror er et fantastisk menneske, selv om de aldri har møttes. Årsaken til at hun nevner henne, er rett og slett fordi Harket brukes som et eksempel i spørsmålet fra følgeren.

«Misforstå meg rett – jeg er en kvinneforkjemper. Jeg støtter og backer kvinner, inkludert meg selv, til et visst punkt. Men om det er sant det alle dere 100 har skrevet til meg på melding, at Onlyfans er en plattform kvinner bruker for å selge pornografiske bilder av seg selv, så er det noe jeg ikke støtter. Jeg har ikke respekt for det valget.»

ONLYFANS: Haket sier hun ikke er naken på bildene hun poster på OnlyFans og reagerer på at hun blir anklaget for å selge pornografiske bilder. Foto: Skjermbilde/Onlyfans

– Veldig feil

Raylee poengterer at alle skal få lov til å gjøre det de vil. Hun ønsker likevel ikke å anbefale slike sider, mye fordi hun er en rollemodell for sine yngre følgere.

Harket er på sin side skuffet over «Hero»-sangeren.

– For det første så selger jeg ikke pornografiske bilder av meg selv. Rett skal være rett. Så jeg synes det er veldig feil av henne å kommentere ting hun ikke vet noe om. Men hadde jeg gjort det, så forstår jeg ikke hvorfor hun skal si noe på det uansett. Det gir null mening for meg, sier hun til God kveld Norge.

Harket har også sendt skjermdumper av meldinger mellom henne og Raylee, hvor hun forklarer at hun ikke selger nakenbilder. Raylee svarer henne, anerkjenner at hun ikke vet nøyaktig hvilke bilder som er solgt, er høflig i tonen og skriver «henger ikke ut deg kjære, men valget».

Beklager

Raylee slettet ikke Instagram-storyen etter at Harket konfronterte henne om innholdet på Onlyfans.

– Jeg vet ikke hvem hun er og hva hun har gjort, så kan ikke kommentere noe på henne som person. Så som hun så pent sier til meg, så er hun sikkert et fantastisk menneske. Men jeg har null til overs for shaming, sier Harket.

Raylee er trist over situasjonen som har oppstått.

– Dette er absolutt ikke ment som shaming mot Tomine Harket, dette er kun et svar på en kommentar fra noen følgere. Jeg har ingenting imot andre personer som tar sine valg. Det må de gladelig gjøre. Det eneste jeg har sagt er at jeg personlig ikke ville solgt bilder av meg selv. Jeg er absolutt ikke informert om hva Tomine gjør. Om det ble tolket feil i posten jeg la ut, så beklager jeg dette.