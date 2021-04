Elverum henter trenerlegende: – Et skup

Svensken har i mange år hatt stor suksess med de norske landslagsmålvaktene på kvinnesiden. Nå skal han jobbe for å gi målvaktene i Norges beste klubb på herresiden et løft.

Mats Olsson på jobb for Sverige. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Elverum tok kontakt etter at jeg fornyet avtalen med Norges Håndballforbund til 2024. I den nye avtalen kan jeg ikke jobbe for andre forbund. Dermed manglet jeg en viktig del i jobben, som Elverum nå fyller, sier Mats Olsson fra Spania.

Der har 61-åringen bodd siden han selv avsluttet karrieren som målvakt.

I Norge har Olsson vært trener i teamet til Thorir Hergeirsson. Han har også jobbet med utvikling av spill og trening for Håndballforbundet. I tillegg har han ønsket å jobbe med herrer, og det har han de siste årene gjort for Sverige.

Men den muligheten er nå stengt.

– Jeg ønsker å følge utviklingen i begge leire på nært hold. I visse tilfeller ligger herrene foran, og det må jeg være med på for å ha troverdighet i den jobben jeg skal gjøre. Når jeg ikke lenger kan jobbe for Sverige, så måtte jeg ha et alternativ. Og når Elverum dukket opp, føler jeg at det er en vinn-vinn-situasjon.

– For min del er det herrer, det er toppklubben i Norge, og den har internasjonale ambisjoner. Så kan jeg hjelpe til med å løfte målvaktene et steg. Tar de et steg, så kan Elverum ta et steg til internasjonalt også, mener svensken, som snart er mer norsk enn svensk.

– Best i verden

Bjørnar Myhren er sportslig leder i Elverum og den som har hatt kontakten med Mats Olsson. Han er veldig fornøyd med signeringen.

– Vi ser etter de beste det er mulig å få tak i, og da vi hørte at Mats kun hadde mulighet til å jobbe i Norge, sjekket jeg med Thorir (Hergeirsson). Han sa at Mats var best i verden, så da gikk vi for han. Målvaktene er jo fryktelig viktige. Og skal vi bli et bedre håndballag, må vi gi de vi har en god utvikling, sier Myhren.

Mats Olsson har full stilling i Håndballforbundet, så jobben i Elverum blir en viktig bi-jobb for begge parter.

– Elverum har målvakter som er på vei opp, og som har et stort potensial. De gleder jeg meg til å jobbe med. Jeg regner med at jeg kommer til å være i Elverum rundt 25 dager i sesongen. Så er det mye vi kan gjøre av analyse, opplegg til treninger, og tilbakemeldinger digitalt.

– Jeg trives veldig bra i norsk håndball. Og jeg ser fram til å få være med i en klubb som stadig tar steg, og der det både i og utenfor klubben er et stort engasjement, sier Olsson.

TV 2 sin håndballekspert Bent Svele mener definitivt at Mats Olsson kan gi Elverum et løft.

– Dette er et skup av Elverum. Klubben får nå en av de meste anerkjente målvaktstrenerne i verden. Vi har sett jobben han har gjort i Norge i mange år. Og jobben med de svenske målvaktene på herresiden var med å bidra til at Sverige tok en medalje i VM, sier Svele.