EU får 50 millioner flere vaksinedoser i andre kvartal

Saken oppdateres.

Pfizer/BioNTech kommer til å levere 50 millioner ekstra doser til EU før juli, opplyser EU-kommisjonen onsdag.



Pfizer hadde planer om å levere 200 millioner doser til EU i løpet av første halvår. Men nå skal selskapet altså levere 250 millioner doser, skriver Bloomberg.

Dette er gode nyheter for unionen, etter at legemiddelgiganten Johnson & Johnson opplyste tirsdag at de stopper utrullingen av vaksinen for å undersøke blodpropp-tilfeller.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at de ekstra dosene egentlig skulle bli levert i slutten av året, men leveringen er kraftig framskyndet, skriver Reuters.

Hun opplyser også EU-kommisjonen er i samtaler med Pfizer/BioNTech om nye kontrakter for doser som skal bli levert i 2022 og 2023. Det er snakk om kjøp av 1,8 milliarder doser.

– Vi må fokusere på teknologier som har vist hva de er verdt, sier von der Leyen.

EU har allerede signert to kontrakter med selskapene om å levere 600 millioner doser i år.