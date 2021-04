Danmark skroter vaksinen fra AstraZeneca

Det annonserte de under en pressekonferanse onsdag.

Danmark er dermed det første landet som velger å droppe bruken av vaksinen fra AstraZeneca helt.

Enhetsleder i det danske legemiddelverket Tanja Erichsen sier at vurderingen er tatt på bakgrunn av smittetrykket i Danmark, og at de dermed har kommet frem til at det er best å stoppe bruken av vaksinen.

– Beslutningen som er tatt i Danmark betyr ikke at Legemiddelverket er uenig med EMA, sier Erichsen.

Fakta om bruken av AstraZeneca-vaksinen i verden Danmark går lenger enn de fleste andre land i verden med helt å stanse bruken av koronavaksinen fra AstraZeneca. Her er en oversikt over hva et stort antall andre land har gjort. Listen er ikke helt fullstendig. * Australia: Personer under 50 år anbefales å ta Pfizers vaksine i stedet for AstraZeneca. * Belgia: Har suspendert bruken av vaksinen for personer under 55 år. * Brasil: Tilbyr vaksinen til alle. * Bulgaria: Tilbyr vaksinen til alle. * Canada: Har stoppet vaksinasjonen midlertidig for personer under 55 år. * Kypros: Tilbyr vaksinen til alle. * Estland: Har suspendert vaksinen til personer under 60 år. * Finland: Har suspendert bruken av vaksinen for personer under 65 år. * Frankrike: Har suspendert bruken av vaksinen for personer under 55 år. * Nederland: Har suspendert bruken av vaksinen for personer under 60 år. * Island: Har suspendert bruken av vaksinen for personer under 70 år. * Irland: Har suspendert bruken av vaksinen for personer under 60 år. * Italia: Har anbefalt at vaksinen ikke gis til personer under 60 år. * Latvia: Tilbyr vaksinen til alle. * Litauen: Tilbyr vaksinen til alle. * Mexico: Tilbyr vaksinen til alle. * Norge: Har suspendert bruken av vaksinen. En ny beslutning er ventet 15. april. * Nord-Makedonia: Vil ikke tilby vaksinen til personer under 60 år. * Portugal: Vil ikke tilby vaksinen til personer under 60 år. * Romania: Tilbyr vaksinen til alle. * Spania: Vil bare tilby vaksinen til personer i aldersgruppen 60–69 år. * Storbritannia: Helsemyndighetene har anbefalt at personer under 30 år får tilbud om en annen vaksine så langt det er mulig. * Sverige: Tilbyr ikke vaksinen til personer under 65 år. Det var også tidligere praksis. * Sør-Korea: Tilbyr ikke vaksinen til personer under 30 år. * Tyskland: Har suspendert bruken av vaksinen for personer under 60 år. * Ungarn: Tilbyr vaksinen til alle. * Østerrike: Tilbyr vaksinen til alle Kilde: Ritzau/Reuters

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har konkludert med at vaksinen til AstraZeneca er en trygg og effektiv vaksine, men har listet opp blodpropp på listen av alvorlige bivirkninger.

149.000 dansker har så langt blitt vaksinert med denne vaksinen. Ifølge det danske helsedepartementet vil disse senere bli tilbudt en annen vaksine.

FHI har varslet en avklaring om bruken av både AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinen i Norge torsdag.

Da Danmark først bestemte seg for å ta en pause i AstraZeneca-vaksinen, fulgte Norge kort tid etter.