Solskjær: – Skuffelsen fra fjoråret har gjort noe med gruppa

Manchester United har et meget godt utgangspunkt før returmøtet mot Granada i Europaligaens kvartfinale. Ole Gunnar Solskjærs menn vant første kamp 2-0 i Spania og er soleklare favoritter før torsdagens batalje på Old Trafford.

– Vi har et meget god fundament og noe å bygge videre på. Vi går inn i kampen med et ønske om å vinne. Vi vet vi må prestere godt. Granada vil gi det alt de har, så vi må prøve å dominere, score mål og fortsette den gode formen. Vi må bare fortsette, og forhåpentligvis vil spillerne nyte det, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

United-sjefen må klare seg uten spillere som Harry Maguire, Luke Shaw og Scott McTominay, som alle er suspenderte til returen mot spanjolene. Et annet usikkert kort er Marcus Rashford. 23-åringen var ikke en del av gjengen som trente på Carrington onsdag.

– Det er aldri positivt ikke å ha alle tilgjengelig, men vi har spillere som er klare til å komme inn i laget. Det var noen enkle gule kort forrige kamp, men vi er klare til å håndtere det, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi må sørge for at vi går videre. Jeg velger alltid et lag jeg tror kan vinne og vi ønsker å vinne denne kampen. Granada kommer til å gi alt, men vi vil bygge videre på det vi har gjort noe. Det vil bli noen endringer. Noen siden vi må og noen på grunn av rotasjon.

Innkalt på sjefens kontor

Kristiansunderen har vært i medienes søkelys den siste uken, etter uttalelsene rettet mot Heung-min Son etter seieren mot Tottenham søndag. På pressekonferansen før møtet med Granada måtte Solskjær svare på om han synes at hans egne spillere alltid opptrer etter boka.

– Jeg tror alle managere har noen verdier. Da jeg fikk rødt kort mot Newcastle, tenkte jeg at jeg gjorde det riktige for laget, og Sir Alex Ferguson hudflettet meg etter den kampen. Han kalte meg inn på kontoret og sa at det ikke var sånn vi vinner i Manchester United. Det har jeg tenkt på siden. Vi ønsker å vinne på riktig måte, uansett hvem vi spiller mot. Jeg tror alle managere ønsker å vinne på en rettferdig måte, oppsummerer Solskjær.

Mot Granada skal United prøve å sikre sin femte semifinale under Solskjærs ledelse. De fire foregående semifinalene har alle endt med nederlag, men nå tror 48-åringen at noe har endret seg.

– Det er ikke opp til meg å bedømme om spillernes mentalitet har endret seg. Min, og vår, jobb er å få det beste ut av spillerne. Jeg føler det har vært forandring i troen og selvtilliten. For to år siden, da vi startet dette prosjektet, visste vi at vi hadde noen måneder, eller sesonger, der vi måtte lære. Men skuffelsen fra fjorårets semifinale-tap har gjort noe med gruppa, det er helt sikkert, sier nordmannen offensivt.

Hyller Lingard

Med potensielt fem kamper igjen i Europaligaen og sju kamper igjen i Premier League nærmer Solskjær og co seg slutten på sesongen, og overgangsryktene har for lengst begynt å florere i Manchester. Et av spørsmålene er hvorvidt Manchester United ønsker å beholde Jesse Lingard, som har imponert stort under sitt låneopphold i West Ham.

– Jesse har vært fantastisk siden han dro. Vi kunne ha beholdt ham, for han har alltid spilt en viktig rolle her. Han er fantastisk fyr, og han har aldri sutret eller skapt problemer. Han fortjente denne sjansen med West Ham og det var derfor vi lot han dra, sier Solskjær og fortsetter:

– Han er selvfølgelig velkommen tilbake. Jeg håper han kommer seg til EM. Med den selvtilliten han har nå er det ikke urealistisk. Det var en avgjørelse vi tok og jeg ønsker han alt det beste fram til han kommer tilbake, sier Solskjær, som ikke ønsker å avsløre hvilke planer han har før sommerens overgangsvindu.

– Overgangsvinduet kommer når det kommer. Jeg fokuserer på å avslutte sesongen sterkt. Men jeg tror alle i denne jobben ønsker å få unna avtalene så fort som mulig, men akkurat nå fokuserer jeg på å vinne kamper, avslutter kristiansunderen bestemt.