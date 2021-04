FHI: – Smittespredningen er synkende

Saken oppdateres.

Det er foreløpig meldt om 4 793 tilfeller med prøvedato i uke 14.

Det er en nedgang på 6 prosent siden uke 13 og 19 prosent siden uke 12, melder FHI i sin ukesrapport onsdag.

Ifølge instituttet faller også R-tallet.

– Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. mars på 0,8, skriver FHI.

Mange dødsfall

Onsdag rapporterer FHI også om 18 nye koronadødsfall. Tirsdag var det totale antallet 688, nå er det 706.

I ukesrapporten kommer det også fram at har ikke vært registrert så mange koronarelaterte dødsfall i uke 14 som siden januar.

Antallet koronarelaterte dødsfall steg til 20 forrige uke, noe som er det høyeste antallet siden uke 4.

– Økningen i dødsfall drives primært av dødsfall utenfor sykehjem, og hos personer yngre enn 75 år. Medianalderen har vært fallende siden nyttår. Stigningen i dødsfall må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene, skriver FHI.

Store forskjeller

FHI skriver i sin ukesrapport at det er betydelig forskjell på smittespredningen mellom og i de ulike fylkene.

Når det gjelder antall meldte tilfeller per 100.000 innbyggere, troner Oslo klart øverst, etterfulgt av Viken.

Disse to fylkene utgjør 72 prosent av de meldte tilfellene sist uke, men trenden er likevel synkende i begge fylker.

Selv om antallet smittetilfeller faller, har antallet sykehusinnleggelser vært relativt stabilt de siste tre ukene.

– Smittespredningen er langsomt synkende i det meste av landet, men det er stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner, skriver instituttet og fortsetter:

– Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har stått for om lag tre firedeler av tilfellene og majoriteten av sykehusinnleggelsene i landet over lang tid. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak.