Reality-parets datter fikk stjernestøtte – så kom den nedslående helomvendingen

Azaylia Diamond (8mnd.) har blitt et internettfenomen etter at kjendisforeldrene åpenhjertig har snakket om kreftdiagnosen hennes. På mandag fikk de en fantastisk beskjed – tirsdag kveld det motsatte.

Den tidligere fotballspilleren Ashley Thomas Cain (30), som også er kjent fra «Ex on the Beach» og MTV-serien «The Challenge», deler bilder og videoer av hverdagen med datteren Azaylia Diamond til de 1,4 millioner Instagram-følgerne hans.

Onsdag kom det en hjærteskjærende oppdatering, og datteren har fått en infeksjon. Det er forløpig uvisst hvordan det går med henne.

Aggressiv blodkreft

Hun har en sjelden og aggressiv form for leukemi, og har blitt kjørt til sykehuset mange ganger i løpet av hennes åtte måneder lange liv.

Cain og kjæresten, blogger Sofiyya Vorajee (34), har oprettet en kronerulling for datteren, som heter «Help us save Azaylia's life».

Det er mange kjendiser som har støttet kronerullingen og familiens kamp mot kreft, deriblant modell Abbey Clancy og TV-personlighet Marnie Simpson.

Fikk støtte av Hollywood-kjendis

Natt til mandag delte også Dwayne The Rock Johnsen en støtteerklæring. Kort tid senere hadde kronerullingen fått enda flere donasjoner.

I skrivende stund har de samlet inn 1.567.330 pund på GoFundMe. Dette tilsvarer godt over 18 millioner norske kroner.

Kun to dager etter at filmstjernen delte den rørerende videoen, ble datteren hastesendt til sykehus. Dette skjedde etter at hun hadde fått en blodplatetransfusjon tidligere samme dag.

Fått infeksjoner

Natt til onsdag skrev Vorajee følgende på Instagram:

«Tilbake på sykehus i kveld. Azaylias hjertefrekvens var over 200. Vi venter på blodresultatene for å se om vi kan få antibiotika til å behandle infeksjoner».

Ifølge en rapport fra Legevaktkonferansen, skal pulsen ligge på mellom 120 og 80 slag i minuttet for barn mellom seks og tolv måneder.

«Du er fantastisk, baby. Mamma og pappa har lovet å gi deg våre 100 prosent fra dag én, og vi vil holde fast ved vårt ord. Hva enn du trenger vil vi gjøre for deg», sier paret videre.

Hverken Cain eller Vorajee har delt nye oppdatering om datteren på ni timer. Det er dermed usikkert hvordan det har gått med infeksjonen.