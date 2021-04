– Det verste er å ikke vite. Får jeg livet mitt tilbake?

Ofre for langtidskorona beskriver et liv i tåke, som går ut over både jobb, familie og fritid.

Over hele verden blir langtidsvirkningen av koronasykdom mer og mer synlig. Unge mennesker opplever skremmende symptomer som hukommelsestap, smerter og utmattelse - og ingen kan fortelle dem når, eller om, det kommer til å bli bedre.

Åtte kvinner og to menn fra Spania har delt sine personlige historier med Reuters.

44 år gamle Susana Matarranz fra Madrid, Spania, er lærer. Hun blir emosjonell når hun forteller hvor mye hun savner elevene sine.

Fakta: Langtidsvirkninger etter Covid-19 Ekstrem tretthet, utmattelse

Problemer med hukommelse og konsentrasjon

Kortpustethet

Brystsmerter

Søvnvansker

Hjertebank

Svimmelhet

Leddsmerter

Depresjon og angst

Tinnitus, øreverk

Kvalme, diaré, magesmerter, tap av matlyst

Hodepine, sår hals, endringer i luktesans eller smak

Utslett



Kilde: www.nhs.uk (Common long COVID symptoms)

Susana ble smittet 1. mars 2020. Først merket hun at smak- og luktesans ble borte, men så begynte hun å få magesmerter og ømme ledd.

– Det høyre kragebenet mitt er hovent. Jeg kan nesten ikke løfte armen. Jeg føler jeg har blitt gammel før tiden, sier hun til Reuters.

I september var hun frisk nok til å begynne å jobbe igjen, men så ble hun smittet på nytt i november. Siden det har hun vært sykmeldt.

– Det er som yrkesdelen av meg er som en tom tavle. En del av hjertet mitt, som er elevene mine, er tomt, og det er ingenting jeg kan gjøre for å fylle det opp, sier hun.

Shalini Arias (23) sier det er vennene hennes som får henne gjennom den vanskelige tiden. Foto: Susana Vera

En norsk studie har slått fast at seks av ti sliter med langtidsvirkninger etter korona. Rebekka Cox er professor ved Universitetet i Bergen. Hun har vært med i forskergruppen som står bak funnene.

– Når vi så på pasienter etter seks måneder, så vi at over 60 prosent hadde langtidsskader med symptomer som konsentrasjonsvansker, utmattelse, lukt- og smaksforandring og hukommelsestap, forklarte Cox til TV 2 i mars.

Forskerne fant at mange unge voksne mellom 16 og 30 år har problemer med pust og hukommelsestap etter en koronainfeksjon.

Shalini Arias (23) er en av disse. Den unge antropologen sier at noen leger har avfeid symptomene hennes, og at hun støtter seg på vennene sine i denne vanskelige tiden.

– De dømmer meg ikke, og de hjelper meg med å leve med dette så godt jeg kan, sier hun til Reuters.

Intensivsykepleieren Maria Eugenia Diez (43) er tilbake i arbeid etter å ha vært syk lenge. Men hun sier hun føler seg som en nybegynner i jobben hun har hatt i 20 år. Hun sliter med pust, hukommelse- og konsentrasjonsproblemer.

Maria Eugenia Diez jobber som intensivsykepleier. Etter koronasykdommen føler hun seg som en nybegynner på jobb. Hun sliter med konsentrasjon- og hukommelsesproblemer. Foto: Susana Vera

– Første gang jeg prøvde å gå i svømmebassenget for å lindre symptomene ble en skremmende opplevelse. Jeg ble mer og mer andpusten jo lenger ned i vannet jeg kom. Jeg måtte sette meg i trappen og klarte bare å ha vann til livet for å få igjen pusten, sier hun.

Maria forteller at hun må spørre om ting hun før gjorde på automatikken, og at hun føler hun har mistet noe av identiteten sin.

– Jeg tilpasser meg til det jeg har. Jeg kan ikke bare tenke på det jeg hadde før, for det er mye jeg savner, sier hun.

Teresa Dominguez (55) er vernepleier. Tidligere har hun bare vært borte fra jobb etter å ha født barn, Etter koronasykdommen klarer hun ikke jobbe i det hele tatt. Foto: Susana Vera

Theresa Dominguez (55) hadde korona i mars 2020. Hun er en av de mange som beskriver symptomene som «hjernetåke». Hun sliter med å konsentrere seg og har kronisk fatigue. Den enkleste daglige oppgave blir for mye for henne.

– Jeg føler meg som min 91 år gamle mor fysisk, sier hun.

I begynnelsen visste ikke legene noe om korona og Theresa syntes det var vanskelig å bli trodd.

– Jeg begynte å skrive dagbok - for når legene spurte meg om symptomene, kunne jeg ikke huske mange av dem.

Dagboken har hjulpet både leger og andre pasienter i samme situasjon med kunnskap.

Pedro Sanchez-Vicente, (56) må fremdeles ha oksygentilførsel etter å ha vært alvorlig koronasyk. Foto: Susana Vera

Pedro Sanchez-Vicente er ikke typisk for de langtidssyke. 56-åringen var innlagt på en intensivavdeling i 100 dager etter han ble smittet med korona, og det er vanlig at det tar lang tid å komme seg helt etter så lang tid i intensivbehandling.

Men han beskriver symptomene sine på samme måte som de som aldri var innlagt, men som likevel sliter med ettervirkninger i månedsvis.

– Jeg kjenner igjen beskrivelsene av hjernetåken, prikking i huden, hørselsproblemer og øyebetennelser, sier han.

Etter Pedro ble skrevet ut fra intensivavdelingen til en vanlig avdeling, var han så svak at han bare klarte å sitte i en stol.

– Da jeg kom hjem hadde familien min kjøpt en lenestol som gave til meg. Jeg har omtrent bodd i den stolen det siste året, sier han.

Han sover ofte i stolen fordi han har problemer med å puste når han ligger ned i sengen.

Anna Kemp trodde hun skulle komme seg fort etter koronasykdommen, men det var alt annet enn riktig. Foto: Susana Vera

Britiske Anna Kemp (51) har bodd mesteparten av livet i Spania. Hun har vært aktiv med dans, svømming og daglige lange turer, men måtte gi opp alt på grunn av kronisk fatigue etter koronasykdom.

– Jeg mangler mental smidighet. Jeg føler jeg kommuniserer gjennom et krystallglass, sier hun.

Hun klarer nå å gå korte turer og forteller at første gang hun klarte å gå til parken noen få meter unna, føltes det som hun kunne fly.

– Jeg måtte sette meg ned å hvile, men det var som hele verden begynte å åpne seg for meg igjen, sier hun.

Beatriz Perez mediterer for å ikke falle i depresjon på grunn av den endrede livssituasjonen sin. Foto: Susana Vera

IT-ingeniør Beatriz Perez (51) pleide å gå lange turer i naturen hver helg. Nå klarer hun knapt å gå ned trappene fra leiligheten sin i åttende etasje, for ikke å snakke om opp igjen.

– En dag tenkte jeg at jeg i hvert fall skulle komme meg ned trappen, men jeg klarte bare gå ned to etasjer. Det var så smertefult. Jeg var så skuffet, sier hun.

Hun sier det verste er å leve i uvitenhet.

– Kommer jeg noen gang til å få mitt vanlige liv igjen, spør hun.

51-åringen plages med fatigue, muskel- og leddsmerter og hukommelsesproblemer.

De fleste som registreres med langvarig koronasykdom er tidligere friske kvinner. Men det betyr ikke at menn ikke er representert.

Jorge Martin (44) har ikke vært på jobb som leder for organisasjonen for høyere utdanning i Spania på over ett år. Han må bruke rehabiliteringshjelpemidler for å klare daglige gjøremål.

Jorge Martin (44) er bekymret for jobben han ikke har vært på det siste året. Foto: Susana Vera

– Jeg så ikke for meg at jeg skulle trenge hjelpemidler i min alder, men jeg trenger dem på grunn av smertene, sier han.

Han fikk dobbelsidig lungebetennelse som følge av koronaviruset, og har siden kjempet mot en lang liste symptomer.

– Jeg glemmer navn på familiemedlemmer. Her om dagen prøvde jeg å skrive noe, og oppdaget at jeg hadde skrevet det samme to dager tidligere, sier han.

– Jobben min krever intellektuell kapasitet. Hva skjer hvis dette blir verre? spør han.

Amaia Artica forteller at en lege ba henne slutte å ta temperaturen, fordi feberen var innbilt. Foto: Susana Vera

Barnehagearbeider Amaia Artica (42) ble smittet av viruset under den første bølgen. Fremdeles har hun daglig lett feber, muskel- og leddsmerter samt fatigue og hjernetåke.

Hjernetåken er så akutt at hun finner seg selv sittende å stirre i veggen. Hun mangler ord og husker ikke hva hun holdt på med.

– Legen min har vært veldig støttende gjennom hele denne prøvelsen, men ikke alle leger er like forståelsesfulle. En lege ba meg slutte å sjekke feberen min for det var bare i hodet mitt, sier hun.

Spania har vært hardt rammet av korona. Den spanske organisasjonen for fastleger har nylig gjort en undersøkelse blant 1800 pasienter som melder om symptomer på langtidskorona. Der fant de at den typiske post-covid-pasienten var en 43 år gammel kvinne med 36 symptomer i snitt.