Kristin (19) forsvant på vei hjem fra fest – 25 år senere får foreldrene en etterlengtet beskjed

Kristin ligger langflat på den grønne gressplenen. Latter og musikk høres i bakgrunnen.

19-åringen er 185 centimeter høy, har brune øyne og blondt hår. Kallenavnet hennes er Roxy. Noen ganger Roxy Smart.

Hun er overstadig beruset og behøver hjelp for å komme seg trygt hjem.

Sammen med kameratene Tim, Cheryl og Paul sjangler hun hjemover.

Morgenen etter er Kristin sporløst forsvunnet.

Først denne uka fikk de etterlatte endelig svar på hva som skjedde for 25 år siden.

Hadde store drømmer

Amerikanske Kristin Denise Smart blir født i den tysken delstaten Bayern 20. februar 1977.

Foreldrene Stan og Denise jobber begge som lærere i byen Augsburg i Tyskland, hvor de underviser barn av militærpersonell. Selv beskriver de sitt eldste barn Kristin som ei eventyrlysten jente med store drømmer og et bredt smil.

Hun gir mange og gode klemmer.

Den lille jenta elsker å være sammen med familien, planlegge ferier og leke med sine to yngre søsken. Selv om hun til tider virker sjenert, har hun stor selvtillit og gjennomføringsevne.

Den siste sommeren

I ung alder flytter familien på fem tilbake til USA. De bosetter seg i solfylte California, i byen Stockton.

Kristin, som nå går sitt andre år på videregående, er reiselysten. Hun drømmer om eventyr. Et blått, glitrende hav og deilig musikk. Hun bestemmer seg for å reise til England for å tilbringe sommeren hos venner av familien.

Året etter settes en rød ring rundt Venezuela på verdenskartet. Det blir hennes neste reisemål. Kristin ønsker å lære seg flytende spansk, og hun flytter en periode til det søramerikanske landet som utvekslingsstudent.

Hun har fått blod på tann.

Sommeren 1995 drar Kristin, som nå er 18 år gammel, til Hawaii. En hel sommer jobber hun som livredder og rådgiver ved Camp Mokuleia på paradisøyen i Stillehavet – en kristen leir for hvile og fornyelse.

Til foreldrene beskriver hun «drømmejobben». Palmer, hvite strender og turkist hav så langt øyet kan se.

Sommeren på Hawaii blir hennes aller siste.

Blir funnet bevisstløs

Etter hjemkomsten fra den amerikanske øya, sitter Kristin igjen på skolebenken ved Universitetet i California.

Høytiden «Memorial Day» nærmer seg med stormskritt. Først og fremst er dagen for å feire falne amerikanske soldater, men denne siste mandagen i mai er også en uoffisiell start på sommeren.

24. mai 1996. Solen skinner fra blå himmel, og på det varmeste viser gradestokken opp mot 30 grader. Kristin har på seg en svart shorts, grå t-skjorte og hvite joggesko med litt rødt på.

Hun skal i en bursdagsfeiring i et «fraternity house» like utenfor skolens campus, på norsk oversatt til brorskapshus.

En god venn fyller år.

Om lag halv ni på kvelden forlater Kristin og tre av hennes venner leiligheten de bor i.

19-åringen blir sluppet av et par kvartaler unna festen. De tre andre venninnene kjører videre.

Rundt klokken to på natten begynner folk å forlate festen. Men, på gresset utenfor ligger det ei jente.

Kristin er tilnærmet bevisstløs. Avgangseleven Tim Davis prøver å vekke henne. Han forstår raskt at 19-åringen på plenen ikke har sjans til å komme seg hjem uten hjelp.

Davis får bistand av Cheryl Anderson, og sammen planlegger de å følge Kristin. Samtidig som de første skrittene blir tatt, kommer 19 år gamle Paul Flores ut av huset. Han tilbyr seg å hjelpe, og sammen støtter de Kristin på vei hjem.

Etter et stykke faller Tim fra. Han har kjørt til festen, og må tilbake til bilen sin. Deretter forlater Cheryl gruppen. Hun bor på andre siden av campus, og må ta en annen vei.

Paul sier han kan følge Kristin den siste biten. Han er den aller siste som ser den livsglade 19-åringen i live.

Han blir også politiets eneste hovedmistenkt.

Kristin Denise Smart ble bare 19 år gammel. Foto: Handout

Treg etterforsking

Lørdag 25. mai. Kristins seng er urørt – den står som da hun forlot den kvelden før.

Først to dager senere får foreldrene Stan og Denise en telefon fra skolen. De forklarer situasjonen og spør på om Kristin har dratt hjem for å besøke dem.

Panikken brer seg hjemme i Stockton.

Samme dag møter Paul opp på Arroyo Grande politistasjon. Han har tidligere blitt tatt for å kjøre i påvirket tilstand, og er pålagt oppmøte.

På arrestasjonsbildet blir det spekulert på om 19-åringen har en blåveis på høyre side. Ifølge CBS News endrer han forklaring hele tre ganger da han får spørsmål om blåmerkets opphav.

Paul Flores avbildet på politistasjonen, kun to dager etter Kristins forsvinning. Foto: Politiet

Universitetspolitiet har en teori om at Kristin har dratt på en «hemmelig» ferie – noe som kunne forekomme under «Memorial Day Weekend» blant studentene. Det tar derfor hele fire dager før sikkerhetstjenesten ved skolen melder forsvinningen videre til politiet.

Fullstappede busser med nær 400 frivillige ankommer campus. I tillegg blir det gjort søk med hester, hunder og bakkeradar.

Først i juni, seks dager etter forsvinningen, blir Paul Flores tatt inn til avhør.

19-åringen trekker armene inn i t-skjorten sin, lener seg fremover og løfter opp beina. En slags sittende fosterstilling.

Den jevnaldrende gutten påberoper seg «5th Amandment» – det femte grunnlovstillegget som gir rett til taushet.

I to dager søker politiet gjennom Cold Canyon Landfill – en diger avfallsplass. Det blir også gjort søk hjemme hos familien Flores i Arroyo Grande, men etterforskerne må vende tomhendt hjem.

Politiet endevender Flores' hage i Arroyo Grande 16. mars 2021. Foto: Daniel Dreifuss/AP

Beviset som ble borte

Oktober 1996. Mary Lassiter er på vei hjem. I oppkjørselen ser hun noe på bakken. Noe som glinser.

Hun plukker opp en øredobb med et anheng. Mary synes den minner om noe hun har sett før.

Etter hvert går det opp for henne. På savnet-plakatene av Kristin henger det samme anhenget rundt 19-åringens hals.

På politistasjonen i San Luis Obispo gir hun fra seg øredobben, samt informasjon. Mary er nemlig leietaker hjemme hos Paul Flores' mor, Susan.

Likevel blir øredobben aldri markert som bevismateriale. Kort tid senere forsvinner den fra politistasjonen.

FBI ransaker Susan Flores' hus i Arroyo Grande, 5. februar 2020. Foto: David Middlecamp/The Tribune (of San Luis Obispo) via AP

– De handlet ikke i tide

I 1998 trer loven «The Kristin Smart Campus Safety Act» i kraft. Den krever at alle offentlige høyskoler og universiteter må få sine respektive sikkerhetstjenester til å rapportere direkte til politiet, hva gjelder vold og savnede studenter.

– Universitetspolitiet klarte ikke å handle hensiktsmessig og kontaktet ikke de lokale politimyndighetene i tide, skriver Kristins foreldre på datterens minneside.

De ønsker at uretten aldri skal skje igjen.

I 1996, 1997, 2000 og 2007 blir det gjort nye og omfattende søk hjemme hos familien Flores. Jevnaldrende Paul er fortsatt politiets hovedmistenkt, men de har fortsatt ikke foretatt en arrestasjon.

Hele 27 ganger gjemmer han seg bak det femte grunnlovstillegget som gir rett til taushet.

– Det finnes ikke nok ord i ordboken som kan beskrive smerten og hjertesorgen vi opplever hver dag – uten svar og uten Kristin. Hun fortjener så mye mer enn hva hun fikk fra politimyndighetene, skriver foreldrene Stan og Denise.

25. mai 2002, akkurat seks år etter Kristins forsvinning, blir hun erklært juridisk død etter ønske fra familien.

Savnet-plakat av Kristin Smart fra 2016, da hun ville vært 39 år gammel.

Selv om det er åtte år siden 19 år gamle Kristin sist ble sett, kan bilister stadig se svære savnet-plakater av den smilende, blonde jenta langs motorveien 101.

– Vi ønsker å holde minnet om Kristin i live. Billboard-plakater er den eneste måten vi kan påminne folk om at hun har vært savnet i åtte år. Det er den eneste gaven vi kan gi henne, det å sørge for at hun aldri blir glemt, sier Denise Smart i 2004.

Etterforsker forsvinningen på nytt

Ian Parkinson kan i 2011 krone seg med sin nye tittel. Han har blitt politisjef i San Luis Obispo, og han kommer med store lovnader om å prioritere den nå 15 år gamle forsvinningssaken.

Og Parkinson holder ord. Han foretar hele 23 ransakelsesordre, 96 nye vitneavhør – og samler inn 258 nye bevis i saken.

Likevel blir fortsatt ikke foretatt noen arrestasjon.

Politisjef Ian Parkinson avbildet under en pressekonferanse i 2020. Foto: David Middlecamp/NTB

Podkast-hjelpen

Våren 2018 fatter Chris Lambert (33) interesse for den nå 22 år gamle saken. Chris, som er oppvokst like utenfor San Luis Bispo, etterforsker forsvinningen så nøye at han sier opp sin faste fulltidsjobb.

Daglig snakker han med Stan og Denise Smart.

Fascinasjonen for Kristins forsvinning resulterer i podkastserien «Your Own backyard». Chris' første episode blir publisert i september 2019.

Åtte episoder og godt over syv millioner avspillinger senere, skriver lokale nyhetsnettsteder side opp og side ned om den lokale gutten som har bistått politiet.

Den store interessen for den gamle saken bidrar til nye og svære billboard-plakater. Igjen kan innbyggerne i området se den blide jenta med de brune øynene i forbifarten.

TIL STOR HJELP: Chris Lambert av bildet torsdag 15. april. Foto: Nic Coury/AP/NTB

Gjennombruddet

Tirsdag morgen 13. april 2021 står politisjefen Ian Parkinson på talerstolen.

Det har gått 25 år siden Kristin forsvant.

Parkinson forteller at politiet, i løpet av de siste to årene, har samlet inn nok bevismateriale til å kunne pågripe Paul Flores (44) og hans nå 80 år gamle far, Ruben.

Paul Flores (t.v) og faren Ruben. Begge er siktet for drap og medvirkning til drap. Foto: San Luis Obispo County Sheriff's Office via AP

Politiet hevder også å vite hvor 19-åringen skal ligge begravet, selv om krimteknikere og likhunder har endevendt 80-åringens hjem uten hell.

Far og sønn er siktet for medvirkning til drap, voldtektsforsøk og overlagt drap – etter totalt over 40 ransakinger på 16 ulike steder.

– Jeg tror familien føler en liten lettelse. Men, som du kan forestille deg, så er ikke dette over før vi får returnert Kristin til dem. Vi har forpliktet oss til det, og vi kommer ikke til å gi oss før Kristin er funnet. Uansett årsak, uansett tidspunkt. Vi er forpliktet til det, sier Parkinson omringet av TV-kameraer og mikrofoner.

Paul Flores (øverst til venstre) og Ruben Flores (nederst) under en digital høring torsdag 15. april 2021. Foto: Nic Coury/AP Photo

Hyller podkasten

Samtidig roser han Chris Lamberts podkast og sier at 33-åringen har hjulpet politiet med å få nøkkelvitner til å stå frem.

– Det Chris gjorde via podkasten var å få inn ny informasjon. Det kom inn flere verdifulle tips, sier politisjefen.

Chris forklarer til AP at det i alle år har blitt spekulert på om Paul ringte faren sin på natten for å få hjelp til å kvitte seg med levningene.

– Jeg tenkte jeg skulle gi det et forsøk, og se om jeg fikk noen få folk til å snakke. Alt jeg måtte gjøre var å legge vekk min sjenerte side, plukke opp telefonen og stille disse menneskene virkelige personlige spørsmål, sier han.

– Jeg klarer ikke å holde meg unna denne saken mer enn et par dager. Jeg blir bare sugd rett tilbake. Jeg ønsker å løse den.

Paul Flores pågripes i San Pedro i Los Angeles tirsdag 13. april. Foto: San Luis Obispo County Sheriff's Office via AP

– Ser frem til rettferdighet

I en fersk uttalelse omtaler Kristins familie den etterlengtede nyheten som «bittersøt»:

– Det er umulig å forklare med ord hva denne dagen betyr for vår familie. Vi ber om at det er første steg for å få datteren vår hjem igjen. Selv om Kristins varme minne alltid vil leve i våre hjerter, har livet uten hennes klemmer, latter og smil vært som en hjertesorg som aldri tar slutt.

– Vi er glade for at saken nå er hos distriktsadvokaten, hvor vi vet den er i gode hender. Vi ser frem til dagen rettferdigheten kan seire, sier familien, gjengitt av CNN.

Distriktsadvokat Dan Dow under en pressekonferanse onsdag 14. april 2021. Foto: David Middlecamp/The Tribune via AP

Kilder: Kristinsmart.org, Los Angeles Times, The Tribune, CBS News, TV 2, Wikipedia, CNN.