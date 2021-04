Breivik: – Flere utøvere føler de er dårligere forberedt enn andre land

De norske restriksjonene og mangelen på karanteneunntak for toppidrettsutøvere skaper stadig debatt. Marit Breivik er klar på at flere norske OL-utøvere føler de har dårlige betingelser før avreise Tokyo.

OL-forberedelser, statusen på vaksinasjon av idrettsutøvere og medaljemål var ikke overraskende fokus da Olympiatoppen inviterte til et pressemøte 100 dager før OL-starten i Tokyo.

Ambisjonene er fremdeles at Norge skal ta åtte medaljer i Tokyo-lekene, til tross for at norske utøvere opplever strengere restriksjoner enn utøvere fra en del andre land.

– Flere tør ikke å dra ut av landet

– Med tanke på reglene norske utøvere lever under nå, opplever dere at Norge er dårligere forberedt til OL enn andre land?

– Først må jeg berømme norsk toppidrett for måten de har håndtert situasjonen på. Vi opplever at det er en enorm vilje til å finne løsninger og holde fokus på de oppgavene og prioriteringene som gir utvikling. Det har vi opplevd enormt sterkt helt siden lekene ble utsatt i fjor. Jeg opplever at kulturen fortsatt er preget av denne utviklingstenkingen. Norge som toppidrettsnasjon har håndtert disse utfordringene vel så godt som motstanderne våre, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Sommeridrettssjef Marit Breivik ba deretter om ordet.

– En del idretter og utøvere føler at de har dårligere betingelser på grunn av karantenereglene, blant annet. Flere tør ikke å dra ut av landet fordi de da vil få lange karantener hjemme. Så en del føler at de er dårligere forberedt, sa Breivik, og la til at hun støttet Øvrebø i hans ros av hvordan ulike miljøer har optimalisert forberedelsene så godt det har latt seg gjøre.

Ingen fremstøt for å få vaksine

Olympiatoppen har hele tiden vært klare på at de ikke vil forsøke å «snike i køen» for å få vaksinert utøverne som skal til OL.

Mantraet har hele tiden vært at eldre og folk i risikogrupper skal være ferdigvaksinerte før idretten eventuelt gjør et fremstøt overfor myndighetene.

Det mantraet består, og det er enn så lenge ikke satt noen dato for når toppidrettsutøvere eventuelt vil bli prioritert i vaksinekøen.

– Noen utøvere ønsker nok å bli vaksinert på lik linje med andre i befolkningen. Men vi forholder oss til det vaksinasjonsprogrammet som myndighetene til enhver tid ruller ut, sier Øvrebø, og legger til at «vi må ha respekt for at det er krevende for myndighetene og at vi ikke skal gjøre det mer krevende enn det allerede er».

Det er heller ikke satt noen frist enda for når vaksiner senest må bli satt før avreise Tokyo, da, som Øvrebø påpeker, de ulike vaksinene gir ulike bivirkninger.

Allerede i februar var Øvrebø og Olympiatoppen tydelige på at de vil sende norske utøvere til OL uten vaksine.

Totalt vil mellom 85 og 95 norske utøvere bli sendt til Tokyo-OL. Det siste uttaket til lekene vil bli gjort 3. juli.