Ødegaard fremdeles usikker for Arsenal

Overtråkket Martin Ødegaard (22) pådro seg under landslagssamlingen med Norge preger ham fremdeles. Kampen mot Slavia Praha i Europaligaen kan komme for tidlig.

Se Slavia Praha - Arsenal på TV 2 Sumo og Premium torsdag kl. 21.00.

Arsenal-manager Mikel Arteta bekrefter at Martin Ødegaard (22) er usikker til torsdagens returkamp i kvartfinalen i Europaligaen mot Slavia Praha.

Håper å ha Ødegaard tilgjengelig

Det er den høyre ankelen som er problemet. Ødegaard tråkket over i kampen mot Gibraltar med Norge under landslagssamlingen i slutten av mars. Han spilte riktig nok de påfølgende kampene mot Tyrkia og Montenegro, før han igjen var på banen mot Tottenham da han returnerte til Arsenal. Siden den gang har han imidlertid måttet stå over to kamper.

– Jeg vet ikke. Jeg vil håpe på ja. Men for å være ærlig, så vet jeg ikke, svarte Arteta på spørsmål om Ødegaard ville bli klar til torsdagens kamp.

Ødegaard var ikke i stand til å trene tirsdag, og en avgjørelse på drammenserens tilgjengelighet vil bli tatt etter at laget har gjennomført onsdagens trening.

Arsenal har en jobb å gjøre etter at de spilte 1-1 på hjemmebane forrige uke. Tsjekkerne har dermed ett bortemål å gå på før returen på Eden Arena i Praha.

Flere ute med skade

Ikke overraskende ble Ødegaards lånesituasjon også tatt opp på onsdagens pressekonferanse. Arteta hadde, som ventet, lite nytt å komme med på spørsmål om hva mulighetene er for permanente overganger for Ødegaard og Dani Ceballos.

– Med vår økonomiske situasjon har vi vært nødt til å finne forskjellige løsninger for å rekruttere spillere. Jeg er veldig fornøyd med dem begge, men den avgjørelsen må bli tatt på slutten av sesongen. Vi kommer til å ha samtaler, sier Arteta.

Arsenal kommer også med blandede skadenyheter: