Strid om toppidrettsbegrepet stopper fire 2.-divisjonsklubber: – Det er uforståelig

Tirsdag besluttet regjeringen at toppfotballen får unntak fra bestemmelsen om treningsnekt i kommuner som er underlagt det strengeste tiltaksnivået. I etterkant oppsto det forvirring rundt hvem som var omfattet av lettelsen.

2.-divisjonsklubbene Moss, Bærum, Asker og Eidsvold Turn, som er hjemmehørende i Viken-kommuner med tiltaksnivå A, fikk først beskjed fra Norges Fotballforbund at de kunne gjenoppta treningen.

I etterkant kom kontrabeskjeden. Regjeringens lettelser gjaldt kun klubbene på de to øverste nivåene i norsk fotball.

– Det oppsto tvil da begrensning på de to øverste ligaene for trening under tiltaksnivå A først ble presisert av myndighetene. Men senere sto det på regjeringen.no at alle «toppidrettsutøvere» kunne trene under tiltaksnivå A. Også i utsendt info fra NIF til særforbundene sto «toppidrettsutøvere» uten begrensning, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til NTB.

Ulike definisjoner

Dermed måtte forbundet rekke tilbake klarsignalet rundt at også Moss, Bærum, Asker og Eidsvold Turn kunne begynne å trene felles.

– Vi har i dag tidlig sendt melding til de fire klubbene dette rammer, at de dessverre ennå ikke kan gjenoppta trening, bekrefter Klaveness overfor NTB.

Regjeringen har hele tiden definert toppidrett i fotballen som de to øverste divisjonene for kvinner og menn. NFF inkluderer også 2.-divisjon som toppidrett, og alle klubbene i divisjonen er underlagt NFFs oppdaterte og strenge smittevernprotokoll.

– 2.-divisjon har vært inkludert i toppfotball- og toppidrettsbegrepet siden koronautbruddet i 2020. I 2.-divisjon er flertallet av spillere og støtteapparat ansatt i klubben, og over halvparten har fotballen som sin hovedinntektskilde, argumenterer Klaveness.

Elitedirektøren opplyser videre at NFF har bedt om avklaring fra helsemyndighetene og håper det raskt kan komme en justering i saken.

Oppgitt

Divisjonsforeningen, som representerer klubbene i 2. divisjon, er oppgitt over at fire klubber viste seg å ikke være omfattet unntaket som ble innvilget av myndighetene tirsdag.

– Dette er selvfølgelig veldig krevende, og det er rett og slett uforståelig at fire klubber bare blir tatt ut på den måten som det her er gjort, sier leder Kari Lindevik til NTB.

– Det føles veldig urettferdig, og det handler om arbeidsplasser på lik linje med at de sier at de skal åpne opp for næring. Dette er jo også næring. Det føles vanskelig at en blir satt helt på sidelinjen, fortsetter hun.

Til VG bekrefter Kulturdepartementet i en uttalelse at 2.-divisjonsklubbene i Viken ikke får trene helt ennå:

«I kommuner som er omfattet av kapittel 5A er det åpnet for ordinær trening i toppidretten. For fotball er det bare åpnet for trening på de to øverste nivåene. Klubbene i Postnord-ligaen (nivå 3) er altså ikke omfattet av åpningen i kommunene som er regulert av de forsterkede tiltakene under 5A», skriver departementet.

Vegard Skogheim, trener i Asker, sier han allerede hadde sagt til sine spillere at de kunne gjenoppta treningen.

– Jeg blir bare helt oppgitt hvis dette stemmer. Da er det fire lag blant 60 herrelag som ikke får lov til å trene. Jeg blir nesten stum, sier Skogheim.

