Greske kjøttboller servert med tzatziki og pannebrød

Begynn med å lage tzatsiki slik at den kan trekke smak, gjerne et par timer før servering.

Tzatziki

Dette trenger du:

3-4 dl gresk yoghurt eller tykk matyoghurt

½ slangeagurk

2-3 fedd hvitløk

¼ ts salt

1 ss ekstra Virgin olivenolje

1-2 ts sitronsaft

½ ts sukker eller honning

2 ss finhakket frisk mynte

Slik gjør du:

Skrell agurken, riv den grovt, dryss på litt salt og la den ligge og renne av seg i et dørslag i 20-30 minutter. Klem/press væsken ut av agurken. Bland agurken i yoghurten. Smak til med finhakket hvitløk, eventuelt litt mer salt, olivenolje, sukker og mynte. La gjerne tzatziki stå trekke smak et par timer før servering.

Greske kjøttboller

Dette trenger du:

300 g karbonadedeig

300 g kvernet svinekjøtt

2 ts salt

2-3 fedd finhakket hvitløk

1 ts malt koriander (tørket)

½ ts kanel

½ ts røkt paprika

Kvernet sort pepper

2-3 ss finhakket persille

2 ss finhakket frisk mynte

½ dl vann, eventuelt væske fra slangeagurk

Olje til steking

Slik gjør du:

Arbeid sammen karbonadedeig, kvernet svinekjøtt og salt. Tilsett resten av ingrediensene og elt/kna sammen. Fukt hendene med vann og form til 10-12 avlange kjøttboller eller små kjøttboller. Stek i olje i en varm panne, snu og stek på alle kanter til de er gjennomstekte 10-15 minutter, avhengig av tykkelse/størrelse. Legg over i et ildfast fat og hold varme.

Pannebrød

Ca. 350 g fint hvetemel

50 g sammalt hvetemel

2 ts sukker

1 ts salt

2 ts tørrgjær

2 ½ dl lunkent vann

1 dl yoghurt

1 ss olivenolje

Slik gjør du:

Elt sammen alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin til deigen slipper kantene på bakebollen 6-7 minutter, til en smidig deig, ikke for fast. Dekk til bakebollen og la deigen heve i 45-50 minutter.

Ha deigen på en melet bakebord. Del i åtte biter og klem hver bit ut til en tykk liten pannekake. Brett kantene inn mot midten og form til runde boller. La bollene etterheve (med skjøten ned) i ca. 20 minutter under et klede. Kjevle eller strekk ut hver bolle til flate runde litt tykke «lomper». Dekk til og la heve i ca. 10 minutter, før de stekes på middels varme en og en i panne penslet med litt olje, 2-3 minutter på hver side. Legg/pakk i et kjøkkenhåndkle slik at de holder seg myke. Smaker best nystekte.

Sever kjøttbollene med pannebrød og tzatziki.

Tips: Litt mer smak og farge, server med ovnsbakte små paprika og sherrytomater. Drypp over litt olje og flaksalt og stek i stekeovn 150 grader i ca. 20 minutter.