Forsvinningsgåte løst etter 20 år: – Hjertet mitt er knust

Det var i september 2002 at Cox og hennes fire år gamle sønn Thomas «Mikey» Rettew forsvant i Alton i Montana.

Siden den gang har både politiet, familie og venner forsøkt å finne ut hva som skjedde med de to.

Nå kan saken endelig lukkes, skriver People.

SAVNET: Helt siden 2002 har Thomas «Mikey» Rettew vært savnet. Nå har hans etterlatte endelig fått svar. Foto: Skjermdump

Nektet for alt

I en pressemelding skriver politiet at Barbara Krusen nylig innrømmet at hennes ektemann, Clarence Krusen, drepte Cox og sønnen i 2002.

Clarence Krusen ble skutt og drept i Laredo i Texas i 2012 etter å ha sonet ti år i fengsel for ulovlig våpenbesittelse.

Da etterforskere pratet med Barbara Krusen i 2020, innrømmet hun at Angela Cox hadde jobbet på gården deres i Alton i Montana.

Den gang nektet hun for å ha noe med forsvinningene å gjøre.

Ombestemte seg brått

I nye avhør har Barbara Krusen fortalt at Angela Cox ville adoptere bort lille Mikey til dem.

Adopsjonsprosessen var nesten ferdig da Cox, som hadde flyttet til California og etterlatt seg Mikey hos Krusen-paret, brått ombestemte seg og ville beholde ham.

– Barbara fortalte at det gjorde både henne og Clarence sinte. Hun fortalte Angela at hun måtte komme og hente Mikey. Hun ville ikke bare være en barnevakt, skriver politiet i pressemeldingen.

Barbara fortalte politiet at hun sendte penger til Angela slik at 20-åringen kunne kjøpe seg en bussbillett og komme og hente sønnen.

Barbara hevder at hun hentet Angela på bussholdeplassen i Springfield i Montana og kjørte henne til gården.

Dagen etter var Angela og Mikey sporløst borte, og ble kort tid etter meldt savnet av Mikeys biologiske far.

Drept og skjendet

2. april i år innrømmet Barbara Krusen overfor FBI at Clarence drepte dem begge, og at han brant opp likene i en ovn som var tilknyttet gårdshuset.

Da paret noen år senere skulle flytte, sa Clarence til Barbara at ovnen var nødt til å destrueres på grunn av det den var blitt brukt til.

Til tross for innrømmelsen, blir ikke Barbara Krusen straffeforfulgt.

Politiet har ikke klart å finne levningene, og har derfor ikke tekniske bevis.

– Mitt håp at dette vil gi en avslutning for venner og familie av Angela og Mikey, skriver Fulton-sheriff Al Roork i pressemeldingen.

Reagerte med sjokk

På Facebook-siden «Justice for Angie», som ble opprettet av Angela Cox' venner, står det at de reagerte med sjokk da de fikk høre om innrømmelsen.

– Vennligst ha Angela og Mikeys familier og venner i deres tanker mens vi prosesserer denne forferdelige nyheten, skrives det.

Svært mange har engasjert seg i saken og forsøkt å finne svar på hvor Angela og Mikey ble av for snart 20 år siden.

I kommentarfeltet er det flere venninner som skriver at de håpet at saken skulle få et helt annet utfall.

– Hjertet mitt er knust, skriver ei.

– Hvil i fred, Angie og Mikey, skriver en annen.

– Det er trist at det finnes så onde mennesker i verden. Den kvinnen burde fortsatt måtte betale for å ha holdt munn alle disse årene, skriver hun.