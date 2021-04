Dortmund-sjef: – Tror jeg vet hvor Haaland spiller neste sesong

I kveld skal Borussia Dortmund forsøke å snu 1-2-tapet for Manchester City til avansement i Champions League. Å vinne hele turneringen kan fort være Dortmunds beste mulighet til å spille i det gjeveste selskapet til høsten. I Bundesliga ligger gultrøyene sju poeng bak Frankfurt, som ligger på den verdifulle 4. plassen.

Spill i Champions League er også viktig for Erling Braut Haaland. Toppscoreren fra Bryne er koblet til en rekke toppklubber i Spania og England. Spekulasjonene vil garantert ikke stilne dersom Borussia Dortmund ryker ut i kveld.

Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke har imidlertid ingen planer om å la Braut Haaland gå på billigsalg i sommer.

– Den eneste måten man får svar er å se hvor han spiller etter 1. september. Jeg tror jeg vet hvor han spiller, men det er alt jeg har å si, sier Watzke i et intervju med BBC.

– Tydelige og ærlige

Han understreker at Borussia Dortmund slett ikke trenger å selge spillere.

– Da korona-pandemien traff verden hadde vi ingen gjeld. Ikke en eneste euro. Derfor er det en komfortabel situasjon. Vi trenger ikke selge spillere. Det er viktig. Når rike klubber ønsker en spiller fra Borussia Dortmund er det to muligheter. Den første er at jeg forteller dem at det er sjanseløst. Andre ganger sier jeg: Dette er prisen. Da må de vite at det er prisen. Det er ikke en annen pris. Vi er veldig tydelige og ærlige, sier Watzke.

Jadon Sancho-sagaen dominerte nyhetsbildet i fjor sommer. Kantspilleren var aktuell for Manchester United, men klubbene klarte aldri å bli enige om en pris. Borussia Dortmund sto på sitt. Watzke innrømmer at det er energikrevende å forholde seg til ryktestormen.

– Det hender jeg blir lei av det. I fjor sommer sa alle i England, alle i Europa og alle journalister at Jadon Sancho ville ende opp i Manchester United. Men han spiller fortsatt for Borussia Dortmund. Nå skriver alle at Erling Braut Haaland vil spille for Barcelona eller Real Madrid, forteller han.

– Ingen problemer med Raiola

I påsken fikk Mino Raiola og Alfie Haaland mye oppmerksomhet for en frierferd til Spania. Duoen besøkte Barcelona og Real Madrid, noe som ikke akkurat dempet overgangsspekulasjonene. Watzke forteller at han har et godt forhold til Raiola.

– Mino er en spesiell fyr. Han ønsker å gjøre en best mulig avtale for spilleren sin. Det er jobben hans. Jeg kjenner Mino veldig godt. Han kjenner meg godt. Vi har ingen problemer med hverandre. Begge vet hva den andre ønsker, sier Watzke.

Borussia Dortmund kan glede seg over at Mats Hummels, Jude Bellingham og Marco Reus er tilgjengelige til kveldens kamp. Sancho er fortsatt ikke friskmeldt. Manchester City har med alle de store kanonene bortsett fra Sergio Agüero.