Det høres kanskje rart ut at en av Norges største bilimportører lanserer en bil de ikke har så lyst å selge. Men heng med, for det er en forklaring.

Vi snakker om andre generasjon av hydrogenbilen Toyota Mirai. Det som er spesielt med denne bilen, er at den har null utslipp (bortsett fra vann!). Faktisk renser Mirai luften den tar inn – og slipper ut igjen renere luft.

Siden den ikke har utslipp av hverken CO2 eller NOx, har den de samme fordelene som batterielektriske biler: Ingen moms og ingen avgifter – pluss en rekke andre goder knyttet til eierskap og bruk av bilen.

Så langt alt vel. Ingenting her som forklarer hvorfor Toyota ikke skulle ønske å selge bøtter og lass av nye Mirai.

Så la oss bare komme til poenget. Det som er at Mirai, og alle andre hydrogenbilers store achilleshæl kan oppsummeres i ett ord: Infrastruktur.

Toyota Mirai Pluss: Høy komfort og ingen utslipp

Minus: Ikke et godt nettverk av hydrogenstasjoner

Pris fra: 540.000 kroner

Pris testbil: 609.000 kroner

Ett sted å fylle tanken

Akkurat det ordet hører vel mest hjemme i en eller annen politikers kjedelige tale. Men selv om det høres tørt og kjedelig ut, er nettopp infrastruktur veldig viktig, når det er snakk om nettverk av hydrogenstasjoner. Per i dag finnes det nemlig ikke.

Har du en hydrogenbil er det kun ett sted å fylle tanken – nemlig på Høvik, like utenfor Oslo sentrum. ASKO har riktignok en stasjon i Trondheim. Men da må du ringe og avtale først.

Ingen er uenige i at det må et betydelig antall hydrogenstasjoner på plass, før disse bilene kan rulles ut i stor skala. Toyota vet det best av alle. De sitter ikke stille i båten, men samarbeider med flere partnere for å komme i gang utbygging.

Det er ikke mange steder du får gjort dette. Men hvis det blir et nettverk av hydrogenstasjoner, kan Mirai plutselig bli langt mer attraktiv.

Skal komme flere

Akkurat nå er planen at det skal være 13-15 stasjoner i Norge i løpet av en toårs-periode. Det hjelper. Ikke minst på trafikken mellom de store byene i Sør-Norge. Men et fullverdig nettverk er det ikke ...

Toyota Norge vet at det er mye usikkerhet rundt hydrogenbiler, fortsatt. Derfor vil de ikke at kundene skal kjøpe Mirai. I stedet legger de opp til en leasingkampanje. Da er det de selv som tar risikoen, med tanke på verditap.

I tillegg er ambisjonen å få opp en flåte med Mirai som taxi i Oslo. Med korte stopp for å fylle tanken, og god rekkevidde (650 km, WLTP), kan det være en interessant løsning.

Det er ikke dette synet du forventer når du åpner tanklokket på en bil.

Denne bilen rensker luften

Prisene

Startprisen er 549.000 kroner – men vi anbefaler toppmodellene (Kuro og Shiro) som koster henholdsvis 608.000 og 618.900 kroner. Da får du mye utstyr med på kjøpet (eller leasingavtalen, som er mest aktuelt her).

Men hvordan er egentlig bilen i hverdagen? Er hydrogenbil, og nærmere bestemt Mirai, er alternativ du burde vurdere? Vi har levd med hydrogenbilen i en uke – for å sjekke akkurat det.

Mirai speiler seg i glansen. Det er i alle fall den peneste hydrogenbilen på markedet. Det kan ingen ta fra den.

Hvordan er den å kjøre?

Kjør ut på motorveien i en Mirai, og du legger raskt merke til to ting: Komforten er uvanlig høy og støyisoleringen god. Mye av forklaringen på det første ligger i plattformen. Den er nemlig hentet fra selve flaggskipet til premiummerket til Toyota: Lexus LS. Her er det vektlagt komfort i luksusbil-klasse - og det er akkurat det du får. Den fortsetter dessuten når du møter på ujevnt og dårlig underlag.

Når lyddempingen i tillegg er så solid, bidrar det til at premiumfølelsen øker ytterligere. Legg til myke og komfortable skinnseter, og du har trolig den mest luksuriøse Toyotaen på markedet.

Men noen rakett, er den ikke. 182 hk og et dreiemoment på 300 Nm er ikke mer enn det må være. I alle fall ikke på motorveien. I lave hastigheter får du samme umiddelbare gassrespons som i en batterielektrisk bil. Men når du kommer opp i fart, merkes det at Mirai er en stor og tung bil. 0-100 km/t er oppgitt til 9,2 sekunder.

At kjøreopplevelsen er som en batterielektrisk bil, er for øvrig ingen overraskelse. Det er jo i praksis bare måten strømmen utvinnes på, som er annerledes. Her er batteripakken byttet med tre hydrogentanker. Disse kan ta opptil 5,4 kg hydrogen. Gassen reagerer med oksygen takket være brenselceller, og skaper strøm til elmotoren.

Eneste utslipp er vann. Rent vann, som du kan drikke! Kanskje er det en forretningside for Toyota: Mirai-vann på flaske?

Firehjulsdrift får du ikke, her er det bakhjulene som sørger for framdriften. Men det fungerer fint, og gjør nok nytten hele året for veldig mange.

Styrefølelsen er lett og passende til oppsettet på bilen.

En av fordelene med hydrogenbilene, er at de i utgangspunktet har bedre rekkevidde enn de med batterier. Mirai er oppgitt til 650 kilometer. Basert på vår testperiode, er det ikke urealistisk å klare rundt 550 kilometer. Hydrogenbilene er dessuten ikke følsomme for kulde, på samme måte som batterielektriske biler. Så rekkevidden er omtrent den samme, hele året.

Skal du fylle tanken, koster det omtrent 580 kroner, avhengig av gjeldende pris (108 kr/kg). Akkurat på drivstoff-kostnader, er det altså ikke spesielt mye å spare, sammenlignet med for eksempel en dieselbil.

Vi vært på hydrogenstasjonen på Høvik flere ganger og fylt opp tanken. Det går raskt og effektivt. Noen få minutter er det som skal til.

Vi har testet bilen med både 19" og 20" (bildet). Det er ingen tvil om at de største ser best ut. Noe komfort mister du med de store felgene – men ikke mye.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Bagasjerommet i Mirai er på bare 271 liter. Ikke mye, for en bil som måler knappe fem meter i lengden. Det er heller ingen skipose, og ryggen på baksetene kan ikke legges ned.

Dessuten må du klare deg uten taklast/skistativ og hengerfeste.

Frunk, slik mange elbiler har fått, er det heller ikke.

Plass og de praktiske egenskapene er et godt eksempel på at vi trenger alternativer også i hydrogenbil-segmentet. Helst en SUV, med stort bagasjerom, mulighet for 4x4 og hengerfeste. Enn så lenge er det Hyundai som er nærmest en slik oppskrift – med sin NEXO.

Til å være en så stor bil, er det overraskende trangt i baksetet. Både takhøyden og benplassen er begrenset.

Livet i baksetet

I utgangspunktet bra plass i baksetet for to personer. Setene er gode å sitte i, men både takhøyden og benplass er et tema for de som er litt langstrakte. Det midterste setet er ikke så komfortabelt, og du har en en høy og bred "kanal" der du skal ha bena.

Hvis du ikke bruker setet i midten, har du et stort midtarmlene som kan legges ned. Her er det også koppholdere.

Baksetepassasjerene har varme og kjøling (bortsett fra setet i midten) og egne dyser og soner til klimaanlegget. I tillegg er det to USB-C-uttak, og du kan faktiske justere volum og skifte sanger via styringen i midtarmlenet.

Bagasjerommet er heller ikke noe å skryte av.

Bak rattet

Foran er det veldig lite å klage på. Setene mangler riktignok litt sidestøtte, men som vi alt har slått fast: Mirai er en bil du kjører bedagelig, ikke raskest mulig gjennom svingene.

Sittestillingen er god, og du har fint utsyn til alle kanter.

Det er litt rotete og konservative digitale instrumenter. Her er det mange som gjør det bedre.

Toppmodellene har både varme i rattet – og varme og kjøling av setene foran.

Foran er det imidlertid både romslig og lyst. Dessuten er kvalitetsfølelsen god.

Design: Utenpå og inni

Med andre generasjon av Mirai, går Toyota i en helt annen retning enn forgjengeren. Den første skulle bli lagt merke til, vekke følelser og skape debatt. Ingen var likegyldige til den. Og akkurat det var målet.

Nå er fokuset mer på å gjøre den lekker. Det har de i stor grad lykkes med. Det er ikke ofte vi blir stoppet av fotgjengere som lurer på hva slags bil dette er. Men det skjedde med Mirai! Testbilen med den dype og klare blåfargen, er ekstra lett å hvile øynene på.

Mirai ser rett og slett linjelekker, elegant – og dyr ut. Da må vi kunne slå fast at Toyota har lykkes med noe.

På innsiden er det mer av det samme. Kvalitetsfølelsen, altså summen av utseendet og følelsen av det du trykker på og bruker, er høyere enn vi er vant med fra Toyota.

Hovedskjermen til infotainmentsystemet er plassert høyt oppe på dashbordet. Selve systemet er greit lagt opp og oppløsningen på skjermen er bra – men uten å være på nivå med de beste.

Vi foretrekker menyhjul og hurtigtaster, framfor touchskjerm-løsningen vi har her. Særlig når knappene på rattet ikke gir deg tilgang til nesten alle funksjoner direkte. Heldigvis er i alle fall klimaanlegget skilt ut med fysiske knapper.

Talestyringen er et godt stykke unna det vi forventer i 2021.

De digitale instrumentene er ikke så mye å skryte av. De ser gammeldags ut – og er ikke veldig brukervennlige.

Tech-faktor

Mirai er godt rustet med det nyeste og mest avanserte Toyota har å by på. Her er det for eksempel et bra head up display, digitalt innvendig speil, automatisk parkering, adaptiv cruise control, Apple CarPlay/Android Auto og en egen App som lar deg styre klimaanlegget.

Vår opplevelse av de automatiske kjørelysene er imidlertid ikke optimal. Det var mange som blinket med lysene, fordi fjernlyset slo seg på for tidlig/ofte.

I forhold til sikkerhet er det kollisjonsvern med fotgjenger- og sykkeldetektor og avkjøringsvarsel med styreassistanse, for å nevne noe.

Toyota har også gått langt for å sikre hydrogentankene, slik at det skal være trygt ved en kollisjon eller et annet uhell.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du bor i nærheten av et sted å fylle hydrogen, og ikke skal mer enn ca 250-300 kilometer bort derifra ...

Ikke bilen for deg hvis: Du bor et annet sted enn Oslo (Trondheim) – og trenger mye plass/mulighet for tilhenger

Vi synes ikke Toyota er helt i mål med Mirai enda, men nå begynner det i alle fall å nærme seg.

Toyota Mirai Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 182 hk / 300 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 175 km/t Forbruk (WLTP): kWt/mil Batteri/lading: Hydrogentank: 5,4 kg / Volum: 142,2 liter Rekkevidde: 650 km (WLTP) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 497 x 188 x 148 cm Bagasjerom: 271 liter Vekt: 1.920 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 549.000 kroner Pris testbil: 608.900 kroner

