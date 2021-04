Som elleveåring begynte Ina Luna å barbere underlivet – så lot hun håret gro

Pernille Nylehn er overlege og gynekolog ved kvinneklinikken i Haugesund. Hver dag undersøker hun kvinner, og ser at hårløs dott er blitt vanlig.

Det som opprører henne var kvinners egen oppfatning av kjønnshår. Dette fikk henne til å skrive et Facebook-innlegg, som resulterte i kronikken «Kan ikke huske sist jeg så kjønnshår i fri dressur».

– Hva fikk deg til å skrive det innlegget?

– Jeg treffer kvinner hver dag og gjør en rekke gynekologiske undersøkelser. I løpet av de siste 10 til 20 årene har jeg sett at det er blitt mer og mer vanlig å ikke bare fjerne bikinilinjen, men moten er et glattbarbert underliv.

KVINNERS HÅRLØSE UNDERLIV: Pernille Nylehn er overlege, gynekolog og fødselslege ved kvinneklinikken i Haugesund. Hun skrev en kronikk om en mote hun opplever har eskalert, kvinner fjerner kjønnshåret. Foto: Privat

Nylehn mener det er greit at voksne kvinner gjør hva de vil. Inntil hun forstod at kvinnene selv syntes at et hårete underliv var både stygt og nesten motbydelig.

Hun forteller om pasienter som kommer til henne ubarbert unnskylder seg for at de ikke er glattbarberte.

– Vi gynekologer utfører undersøkelser for å avdekke sykdommer. Hår nedentil er naturlig og vi bryr oss ikke om at kvinner er ubarbert.

Jenter i tidlig pubertet fjerner kjønnshår

Gynekologen forstod etter hvert at også unge jenter helt i starten av puberteten fjernet kjønnshårene.

– Jenter i 12-13-årsalderen er fremdeles barn. Når de tror underlivet må barberes fordi hår er stygt, undres jeg på hvor vi er på vei.

For noen år siden var Ina Luna Gundersen (26) en av de unge jentene overlegen snakker om. Hun begynte å barbere seg, også nedentil, da hun kom i puberteten. Da var hun elleve år.

– Kjenner du deg igjen i det gynekologen forteller?

KVINNERS KROPPSHÅR: Ina Luna Gundersen trodde det var normalen at alle kvinner barberte bort kroppshår, under armer, på beina og i underlivet. Foto: God morgen Norge

– Ja, jeg har selv unnskyldt meg til gynekologen og sagt: «Bare så du vet det, så har jeg hår der». Responsen fra legen var at håret skal være der av en grunn.

Til God morgen Norge forteller Ina Luna at hun vokste opp uten å se kroppshår på kvinner. Ikke i familien og ikke i offentligheten. Kvinner uten kroppshår var normalen, noe som resulterte i at ungjenta følte på mye skam knyttet til egen utvekst.

Lot håret gro

Ina Luna var overbevist om at alle kvinner fjernet kroppshår. Det var inntil hun oppdaget noen kule jenter på sosiale medier. De hadde hårete armhuler og bein, og først da forstod hun at hår var normalt og at hun hadde et valg om å la det gro.

På denne tiden studerte 26-åringen i Vietnam. Hverdagsantrekket var sommerlig, med shorts, skjørt og singlet. Ina Luna og venninnene bestemte seg for at de skulle å la håret på kroppen gro.

– Vi ante ikke hvor langt håret kunne bli, hvordan det føltes, om det klødde eller om det var mykt. Jeg hadde aldri prøvd å la håret vokse.

Hun la ut et bilde på Instagram som viste hårpryden under armer og bein. Og reaksjonene lot ikke vente på seg. Mange syntes det var veldig rart at hun ville la håret vokse. Til og med søsteren hjemme i Norge fikk høre kommentarer om Ina Lunas hårete bilde.

Vel hjemme i Norge opplevde hun at det var mange som hadde meninger om hennes valg – de fleste var negative. Til og med på fest opplevde hun diskusjoner om sine hårrike kroppsdeler.

– Det var ubehagelig og rart at flere mennesker skulle diskutere dette, og mene noe om min kropp. Mitt valg var på en måte blitt en snakkis.

Ble håraktivist

Det er nå syv år siden Ina Luna sluttet å barbere seg. Under nedstengingen i 2020 lastet 26-åringen ned den populære bildedelingsappen TikTok, der la hun ut bilder og filmsnutter fra hverdagen. Hensikten var ikke å fronte kroppshåret, men det syntes.

– Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

– Folk reagerte! De reagerte på håret under armene min, ikke på det jeg hadde lagt ut. Det var voldsomt, sier hun og fortsetter:

– Jeg fikk hatmeldinger og til og med noen drapstrusler. Da tenkte jeg: «Er det så uvanlig med kroppshår på kvinner – da har vi en jobb å gjøre». Dermed var aktivisten i meg vekket.

KVINNER MÅ FÅ VELGE SELV: Ina Luna vil at jenter skal vite at en har et alternativ til barbering, en kan la håret gro. Hun lever godt med hårfine armhuler og bein. Foto: Privat Les mer HÅRAKTIVIST: Ina Luna sluttet å barbere beina for litt over fire år siden. Foto: Privat Les mer LA HÅRET GRO: La håret vokse om det passer deg best er hennes oppfordring. Foto: Privat Les mer HÅRFIN OG SOMMERKLEDD: Hun er stolt over sin avgjørelse sin. Ina Luna går gjerne i korte skjørt og singlet. Foto: Privat Les mer

Derfor mener Ina Luna at folk trenger å bli eksponert for kvinners kroppshår. Hun ble håraktivist.

– Pernille, hva tenker du om det hun sier?

– Jeg syntes det er veldig bra. I utgangspunktet tok jeg opp intimbarbering, men hår i armhuler og på beina er noe av det samme bilde.

Hårfin eller hårløs?

Gynekolog Pernille Nylehn forteller at vi er utstyrt med kjønnshår fra naturens side og det har en funksjon. Håret beskytter og isolerer de edlere delene mot infeksjoner, kulde, varme og gnissing fra klær.

Videre forteller hun at kjønnshåret også er viktig for sex-livet. Håret holder på fuktigheten og det utsondrer lukter, hormonet feromon, når kvinnen blir tent. Det forhindrer også gnissinger mot huden under samleie.

– Ina Luna, hva er ditt råd til jenter som føler på dette presset?

– Grunnen til at jeg viser dette er jo at det burde være et alternativ. Jeg ønsker å normalisere hår på kvinnekroppen, det er ikke uhygienisk. Det kan være kult.

Hun mener kvinner skal få bestemme selv om hun vil være hårløs eller hårfin.