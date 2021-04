– Planen gikk til helvete

33-åringen som er tiltalt for syv drapsforsøk etter ambulansekapringen i 2019 forteller at han i utgangspunktet skulle levere narkotika til en adresse på Torshov.

Klokken var omkring 12.30 tirsdag 22. oktober 2019 da nødetatene rykket ut til meldingen om en trafikkulykke på Rosenhoff i Oslo.

Der hadde 33-åringen krasjet i en rundkjøring i høy fart. Bilen ble kastet gjennom en hekk og landet på taket på en gangvei.

En ambulanse rykket ut, og påtraff mannen på en bensinstasjon.

– De kommer for å hjelpe meg, men jeg vil ikke ha hjelp, forklarer mannen i Oslo tingrett i dag.

Etter hvert kommer det også en politibil til stedet.

– Da tar jeg frem en hagle jeg har i bagen, for å vise politiet at jeg er bevæpnet, for at de skal holde seg unna, sier 33-åringen.

– Ren impuls

I det både politi- og ambulansefolkene trekker seg unna, blir mannen stående igjen alene ved ambulansen som går på tomgang.

– Hadde det stått en annen bil der på tomgang, så hadde jeg tatt den istedenfor. Det var en ren impulshandling, sier han.

Ifølge ham selv var han påvirket av heroin, amfetamin og noen tabletter under hele hendelsesforløpet.

– Når jeg setter meg inn i bilen er det masse knapper jeg aldri har sett før. Jeg har ingen planer der og da, men tenker at jeg kan parkere i en bygård på Torshov og ta med narkotikaen til den adressen jeg skal til.

Han fortsetter:

– Men den planen går til helvete.

Skulle levere narkotika

Med seg hadde mannen 46 liter av det narkotiske stoffet GBL, 268 tabletter, tre gram amfetamin og fem gram amfetamin.

Han hadde pådratt seg gjeld på rundt 50.000 kroner i et rusmiljø. Narkotikaleveransen skulle gjøre han gjeldfri.

– Jeg vil ikke si hvor, men jeg skulle levere det til en adresse på Torshov.

Et viktig spørsmål i retten er om 33-åringen hadde til hensikt å drepe. Selv sier han at det eneste han var opptatt av vår å frakte narkotikaen til den avtalte adressen, og å unnslippe politiet.

– Fokuset mitt var rett fremover, jeg ville bare komme meg av gårde.

I tillegg til den avsagde haglen hadde mannen med seg et knokjern, CS-gass, en øks, håndjern, skuddsikker vest og en batong.

Statsadvokat Alvar Randa er i retten opptatt av disse gjenstandene, og hvorfor han hadde de med seg.

– Det er til egen beskyttelse, sier han.

– Er det selvforsvar, spør Randa?

– Nei, men folk i miljøet vil tenke seg om flere ganger før de raner meg, hvis de vet at jeg er bevæpnet, sier mannen.

– Er du kjent for å frakte mye narkotika?

– Nei.

Politiskudd traff bakeri

De to fornærmede politimennene ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker etter at et av politiets skudd traff vinduet til et bakeri.

Etterforskningen viste at skuddet sannsynligvis hadde rikosjettert og endret retning, og saken mot politimannen og alle de øvrige polititjenestepersonene som var involvert i forfølgelsen ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Begge politimennene avfyrte skudd under jakten på gjerningsmannen. Den ene politimannen sa i retten at han skjøt mot panseret og føreren mens han løp unna for ikke å bli truffet.

– Jeg var redd for mitt eget liv, men jeg fryktet også for livene til alle som sto i krysset Hegermanns gate-Vogts gate like bak oss, sa politimannen.

Rettssaken startet mandag. Frem til nå har alle de fornærmede, med unntak av tvillingparet, forklart seg.

Onsdagen begynte med at den siste politimannen avsluttet sin forklaring.

– At det ikke gikk noen liv den dagen er jeg utrolig glad for. I mitt hode så er det ren og skjær flaks, sier politimannen.