Test av hengekøyer – soleklar vinner

Utvalget av hengekøyer blir bare større og større. TV 2 hjelper deg har sendt fire friluftsentusiaster ut for å teste tre ulike køyer med forskjellige soveløsninger. En tradisjonell bananhengekøye, en køye der du kan ligge diagonalt og en køye der du ligger flatt.

Prisforskjellen er stor, og panelet har en klar mening om hvilken køye du bør velge enten du skal overnatte eller ta deg en dagstur.

Se resultatene nederst i saken.

Men uansett hvilken køye du velger, kan du ende opp med å fryse, så i denne saken får du også smarte råd for å holde varmen.

I tillegg til å sove i selve køyene, testet panelet også tilhørende myggnetting og regntak, også kalt tarp.

GLAD I NATUREN: Kjell Jonsson liker å være ute. Foto: Ingrid Nordheim

Kjell Jonsson, som lever av å selge naturopplevelser i turselskapet Fjellboms, fikk med seg sin samboer Maria Bratteli, Anne-Kathe Reme og Audun Amundal på å sove hver sin natt i de tre hengekøyene.

De har vurdert vekt og størrelse på utstyret, hvor lett det er å montere og ikke minst sovekomfort.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Ligge flatt

Den dyreste køya i testen er Amok sin flunkende nye Draumr 5.0. I denne kan du ligge flatt eller justere den opp så du kan sitte og nyte utsikten. I Amok sin køye er myggnetting integrert, tarp kjøper du i tillegg. Også oppblåsbart liggeunderlag, som du må ha for å kunne ligge i køya, kjøper du som ekstra-utstyr.

Testpanelet synes Amok sin Draumr 5.0 var lett å montere og at den har veldig mange smarte detaljer og løsninger.

– Den var den raskeste å montere, sier Audun.

Han mener det er gjort på under ett minutt.

Amok sin køye har også koppholder og flere smarte oppbevaringsrom.

Lage frokost rett fra køya

Hennessy Explorer Deluxe XL Asym Zip har myggnettingen festet til køya, og når du kjøper den følger tarp automatisk med. I Hennessy sover du diagonalt, som skal gjøre at du kan ligge mer rett enn i en bananhengekøye.

Denne hengekøya synes de var mest krevende å montere, fordi den krever at du lærer en egen knute for å henge den opp. Denne knuten må også knyttes opp hver gang du ønsker å justere hvor køya skal henge på treet.

Det er også viktig å merke seg at den mangler plugger til å feste tarpen i bakken.

Men når køya først er oppe har Hennessy en stor fordel. Det er mulig å ligge i køya, strekke ut armene og lage frokost.

– Det er en bonus, og noe du ikke kan i Amok sin køye, sier Anne-Kathe.

HENNESSY: Anne-Kathe oppdaget at hun kan lage frokost fra hengekøya. Foto: Privat

Ticket to the Moon sin originale køye synes testerne var lett å montere. Myggnettingen strevde de litt med, men tarpen synes de var veldig lett å få opp.

– Tarpen til Ticket to the Moon er så bra at den kan kjøpes for tarpens del, mener Kjell.

En annen tarp Kjell synes er veldig bra, er Amok sin. Den fungerer som et større regntak der en kan sitte flere personer under samtidig.

– Den dekker ikke bare selve køya slik som de andre takene, viser Kjell og finner fram primusen.

GOD PLASS: Plass til flere under Amok sin tarp. Foto: Ingrid Nordheim.

Amok var best å sove i

Alle er enig om at Amok skiller seg ut som den mest behagelige å sove i. Audun synes den er så behagelig at han leter etter terningkast sju på terningen.

– Den er hengekøyenes Rolls-Royce!

– Som en sovehengekøye er den helt suveren, sier Kjell.

Fordelen sammenlignet med de andre køyene er at du kan ligge flatt. Audun fikk også til å sove både på ryggen, siden og magen.

Det eneste som gjør at hengekøya fra Amok ikke får en sekser på terningen, er fordi den tar en del plass i sekken og veier litt. Det gjør at panelet ikke anbefaler å dra den med seg på en lengre dagstur. Amok får dermed sammenlagt terningkast fem.

Maria mener den passer best for de som skal tilbringe en del netter ute.

– Hvis det blir sånn at du bare bruker den et par ganger i året, blir det for dyrt, mener Maria.

Ticket to the Moon er favoritt til dagstur

Ticket to the Moon får samlet en firer på terningen. Det er en lettere køye å få med seg ut på dagstur, og den fungerer greit å sove i, særlig om du trives med å sove på ryggen og ikke har noe i mot litt bananform.

Panelet hadde litt ulike opplevelser med å sove i Hennessy. Den får pluss fordi man kan ligge mer rett i den, men det var litt vanskelig å få liggeunderlaget til å ligge riktig gjennom natten. Hengekøya lander på en svak firer. Det som drar denne køya opp er at du får med alt av utstyret du trenger for å sove ute i en pakke.

Se hvilken hengekøye som vant vår forrige test fra 2018.

Slik holder du varmen

Uansett hvilken køye du velger, er det lett å bli kald.

Tursøstre Hege og Stine Schultz Heireng har skrevet bok om å sove i hengekøye, og de har mange netter mellom to trær bak seg.

De forteller at det å ha et liggeunderlag i køye er et must, ellers blir det alt for kaldt. Og selv med liggeunderlag kan du bli kald på sidene, derfor har de har funnet frem til flere smarte løsninger som kan redde deg fra å ligge ute i skogen og fryse.

GODE TIPS: Tursøstrene Hege og Stine Schultz Heireng har lang erfaring med hengekøye. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

De er veldig tydelige på at du må ha med deg liggeunderlag når du skal sove i hengekøye.

Hege har alltid også med seg en reinsdyrfell i sekken som legges oppå et skumplastunderlag.

– Det er så lett å bli kald på skuldrene og langs siden av kroppen, men en reinsdyrfell er bred og kan gi varme til hele kroppen, viser Hege.

En annen smart og billig løsning kan være å finne et brukt liggeunderlag og klippe det opp for å lage vinger av det. "Vingene" kan du feste med teip på liggeunderlaget du allerede har.

TIPS: Sånn kan du lage vinger på underlaget for å holde varmen bedre. Foto: Tursostre.no

Søstrene råder alle til å investere i myggnetting og tarp.

– Det kan alltid komme en regnskur og mygg er det mye av i Norge, så du bør alltid ha det med i sekken, sier Hege.

Stine mener hengekøye har flere fine fordeler sammenlignet med å sove i telt.

– Du finner alltid en plass å sove, det er mange trær i Norge og du slipper å gå og lete etter en flat plass der du kan plassere teltet. Også er det veldig lett å få med seg, sier Stine.