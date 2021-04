Reagerer på uttalelse om mulig drapsmotiv

Tor Kjærviks nærmeste kolleger sier de aldri har hørt at han var i en konflikt eller at han var redd. De reagerer også timingen til uttalelsen fra siktedes forsvarer John Christian Elden.

Ola Lunde og Benedict de Vibe var to av de nærmeste kollegene til advokat Tor Kjærvik, som ble skutt og drept i sitt eget hus på Røa i Oslo mandag kveld.

Kollegene er begge fortsatt sterkt preget av det som skjedde.

Kjærviks sønn er siktet for drapet og for å ha forsøkt å drepe farens samboer. Siktede har knyttet seg til handlingen, ifølge politiet.

KOLLEGA: Benedict de Vibe. Foto: NTB

Sønnens forsvarer, advokat John Christian Elden, uttalte tirsdag at det «har vært en konflikt i familien over lang tid». Han ønsket ikke å utdype hva konflikten angivelig handlet om.

– Godt forhold

Verken Ola Lunde eller Benedict de Vibe har hørt at Kjærvik har vært i en slik konflikt.

– Nei, det har jeg ikke. Verken fra Tor eller fra samboeren hans, sier Vibe, som samtidig poengterer at kollegaen ikke var veldig meddelsom om private forhold.

– Dette er helt ukjent for meg. Tor har aldri vært redd eller noe slikt, sier Lunde.

KOLLEGA: Ola Lunde har jobbet med Tor Kjærvik i mange år. Foto: NTB

TV 2 har også vært i kontakt med andre personer som kjente Kjærvik. De har heller ikke vært kjent med en konflikt.

Bistandsadvokaten til Tor Kjærviks samboer, Ellen Holager Andenæs, ønsker ikke å svare på hva hennes klient tenker om at siktede forteller om en familiær konflikt.

Imidlertid sier Andenæs at hennes klient har hatt et godt forhold til siktede.

Kritisk til timing

Benedict de Vibe sier at han reagerer på uttalelsen fra forsvarer Elden om at det har vært en langvarig konflikt i familien.

– At han går ut og sier dette bare noen timer etter at saken ble kjent, reagerer jeg på. Jeg kritisk til at han gjør det på en dag som dette. Det fremstår ufølsomt og lite empatisk, sier Vibe.

– Ville ikke du gjort det du kunne for å opplyse en sak der du forsvarte en drapssiktet klient?

– Jo, men ikke på det tidspunktet. Jeg synes timingen vitner om manglende empati, sier han.

Elden ønsker ikke å besvare kritikken fra Vibe.