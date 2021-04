Sjaman Durek: - Jeg kan aldri erstatte deres far

I dokuserien «Märtha» på TV 2 Sumo får vi et eksklusivt innblikk i livet til prinsesse Märtha Louise, og denne uken dukker kjæreste sjaman Durek Verrett opp.

Märtha fortelle at hun ikke har sett Durek på seks måneder da episoden spilles inn.

– Han skulle komme i sommer, men så kunne han ikke av ulike årsaker og da gikk jeg egentlig bare rett i kjelleren, sier hun.

Se klippet fra serien i videovinduet øverst i saken.

Snakker med Ari

I episoden blir Durek hentet på flyplassen for å se den yngste datteren til Märtha, Emma, som skal konkurrere i sprangridning.

Det er heller ikke tvil om at Märtha setter pris på hvordan Durek er med døtrene

– For meg er han en utrolig stor støtte og utrolig fin med barna, og det setter jeg så pris på, forteller hun.

I episoden åpner Durek opp om forholdet til de tre døtrene til prinsessen, og hvordan han bruker mye tid på å bygge et forhold med dem.

– Når jeg er i huset er jeg alltid der å hører på hva de sier, og snakker med dem. Jeg hører på historier om skolen og gutter og alt det, forteller han og legger til:

– Jeg kan aldri erstatte deres far, men Ari, hvis du hører dette, jeg skal gjøre mitt beste for å være det beste for dine barn.

– Han var den eneste som klarte å fungere

Paret har tidligere snakket om tiden etter Ari Behns død. Prinsessen har blant annet gjestet Verrets podkast «Ancient Wisdom Today».

Episoden er over tre og en halv time lang og her forteller Durek at han har møtt Ari i et tidligere liv.

– Jeg husker da jeg først møtte ham og skulle snakke med ham. Vi ga hverandre en klem, og så sa han «jeg har ventet på deg», sier han i podkasten.

Verrett var tydelig preget når han snakker om familien til Behn.

– Det var veldig tøft. Det var en tøff periode fordi jeg brukte så mye tid på å ønske å være i livet hans, og være hans venn etter den dagen vi hadde sammen, sier han.

I serien forteller Märtha at det var viktig for henne at Durek var tilstede etter Aris død, ettersom han «var den eneste som klarte å fungere.»

– Særlig når det er tungt og mørkt er det fint å ha en person jeg kan lene meg på, som gir meg styrke som jeg vokser med og som hjelper meg videre da jeg står fast, sier hun.