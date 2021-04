Hvert år får han det samme spørsmålet i april

Skattemeldingen for 2020 ble sendt ut til alle nordmenn mellom 16. mars og 7. april, som betyr at alle skattytere nå har fått svar på om de må betale restskatt eller har penger til gode.

I skattemeldingen får du oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld i løpet av det foregående året.

Samtidig er ikke skattemeldingen nødvendigvis ferdig utfylt når du mottar den, og derfor bør du sjekke at alle postene stemmer og være sikker på at du har fått alle fradragene du har krav på.

Les mer: Fradragene du ikke må glemme: Les ekspertenes beste råd

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, blant annet kjent som programleder i TV3-programmet Luksusfellen, får hvert år mange spørsmål fra nordmenn om økonomi.

I april er det særlig ett spørsmål som gjerne dukker opp.

Henger igjen fra «gamledager»

På bloggen Pengeverkstedet tok Kvadsheim nylig for seg ideen om at «jeg lar lånet stå på meg, siden jeg tjener mye mer enn ektefellen min».

– Dette er kanskje det spørsmålet jeg får oftest når det gjelder skattemeldingen, nemlig hvorvidt det er lurt å føre over rentefradrag på den personen i forholdet som tjener mest, sier Kvadsheim til TV 2.

Han stusser litt over at akkurat dette spørsmålet er så vanlig, men tror årsaken kan være at tankegangen henger igjen fra en svunnen tid.

– Vi må helt tilbake til før skattereformen i 1992, da rentefradraget var knyttet til inntekt. Den gangen var det slik at jo mer du tjente, jo høyere fradrag fikk du. Slik er det ikke lenger, sier Kvadsheim.

Ett unntak

For de aller fleste er det altså ingen vits i å føre rentefradrag i skattemeldingen over på den personen i et par som har høyest inntekt.

Begge vil uansett få like mye i inntektsfradrag, ettersom fradraget kun er knyttet til hvor mye dere betaler i renter på lånet og ikke har noe med hvor høy inntekten deres er.

– For de fleste er nettofradraget 22 prosent av renteutgiftene uavhengig av hva du tjener, og det spiller dermed ingen rolle hvem det står på. Med ett lite unntak, påpeker Kvadsheim.

– Hvis den ene tjener svært lite, og har en inntekt som er under personfradraget på 51.300 kroner etter at alle fradrag er trukket fra, kan det lønne seg å føre fradrag over på den personen som tjener mest.

Dette er fordi personen med nettoinntekt under personfradraget ikke vil tjene nok til å få noe glede av rentefradraget.

– Alternativt kan det lønne seg å føre over kapitalinntekter til den personen som tjener minst, slik at vedkommende får nok inntekt til å dra nytte av sitt rentefradrag.

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter eller avkastning fra aksjer eller fond.

Hos Skatteetaten kan du se en oversikt over hvilke inntekter og fradrag som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere fritt kan føre over på partneren, og hvilke som ikke kan det.

Viktig for husfreden

Kvadsheim minner om at de som har felles lån, men separat økonomi, bør være ekstra påpasselige.

I skattemeldingen kan det i mange slike tilfeller bli til at den ene parten står oppført med rentefradraget for hele lånet, mens dette i virkeligheten burde vært delt i to.

– Hvis den ene får mye rentefradrag og den andre lite, når dere egentlig har betalt ned like mye på lånet, bør dette justeres i skattemeldingen, oppfordrer siviløkonomen.

Dette har ikke noe å si for skattemyndighetene, men er viktig for husfreden og nødvendig for at fradragene skal fordeles rettferdig.

Unødvendig formuesskatt

Samboere skal også være påpasselige når det gjelder formuesskatt.

– Hvis hele lånet står på en av partene, mens hele huset står på den andre parten, risikerer parten med huset å måtte betale formuesskatt. I så fall bør begge gjøre endringer i sin skattemelding, sier Kvadsheim.

Dette trenger ikke ektefeller å bekymre seg for, ettersom de lignes sammen.

Siste frist for å levere inn skattemeldingen er 30. april. Dersom du ikke gjør noen endringer, blir den sendt inn slik den er. I tillegg til at du kan gå glipp av fradrag risikerer du at viktige feil forblir uoppdaget, som kan gi deg straffeskatt senere.

Du bør derfor gå gjennom hele skattemeldingen og sjekke at alle opplysninger om deg stemmer. Du finner skattemeldingen din hos Skatteetaten.