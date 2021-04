Norge starter gjenåpning på fredag – dette skjer i Oslo

Oslo viderefører de strenge tiltakene i to nye uker. – Vi skal ikke snuble på oppløpet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det ble klart under en pressekonferanse med byrådsledelsen i Oslo, onsdag formiddag.

Oslo har siden midten av november vært sosial nedstengt, og innbyggerne har levd med skjenkestopp, stengte butikker, restauranter, treningssentre, og strenge sosiale restriksjoner i over fem måneder.

– I ukene før påske hadde vi de høyeste smittetallene noensinne. På det mest var 2500 smittede på en uke. Heldigvis har tallene gått ned de siste to ukene. Men det er ingen tvil om at smittesituasjonen er alvorlig, sier Johansen.

– Skal ikke snuble

Selv med tydelig nedgang i smitten, ligger fortsatt smittenivået på det høyeste så langt i pandemien.

– Til tross for det, er det grunn til å glede seg over tallene. Det ser ut til at vi har slått ned den tredje bølgen.

Byrådslederen sier han håper at smittetopper og smittebølger er noe vi snart kan legge bak oss.

– Det kommer til å kreve mye av oss, og vi må fortsette kampen mot viruset selv når våre kjære og nære er vaksinert.

– Oslo skal ikke snuble på oppløpet. Vi skal ikke ta noen sjanser, og vi skal stå løpet ut, sier byrådslederen.

Viderefører tiltak

Johansen sier at det ikke er rom for å åpne Oslo nå, og tiltakene som gjelder nå fortsetter i to nye uker.

Dette betyr stengte butikker, restauranter, treningssentre, kino, teater og skjenkestopp og forbud mot flere enn to besøkende.

Sistnevnte forbud vil bli vurdert på nytt allerede i neste uke.

Men det er rom for enkelte lettelser for barn og unge, sier Johansen.

Fra mandag 19. april får byens skoleelever komme tilbake til skolen, men det vil fortsatt være rødt nivå.

– Kan få store konsekvenser

Johansen mener det blir feil å snakke om en gjenåpning i Norge, uten at man kan åpne hovedstadsområdet.

– Det er jeg sikker på at regjeringen er enig i.

Johansen mener landet er avhengig av å få kontroll på smitten i Oslo, og mener dette taler for en enda større skjevfordeling av vaksiner.

– Vaksineringen er vår vei ut av pandemien.

Tirsdag kom beskjeden om at Johnson & Johnson-vaksinen settes på pause i USA. Norge har denne uken mottatt 70.000 doser av denne vaksinen, og skal etter planen vaksinere et stort antall nordmenn med denne vaksinen.

– Pausen kan få store konsekvenser for vaksinetempoet i Oslo, sier Johansen.

Saken oppdateres fortløpende!