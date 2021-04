Småbyens navn ble for støtende for Facebook – nå raser ordføreren

Ville de Bitche, som har rundt 5000 innbyggere, har fått en beklagelse fra Facebook etter at byens Facebook-side ble tatt ned.

Under tittelen «Life's a Bitche», skriver The Guardian at byen mest sannsynlig ble offer for Facebooks algoritmer.

Algoritmene trodde det var snakk om det engelske ordet «bitch», og fikk siden fjernet fordi ordet var støtende.

Beklager ulempene

Siden ble tatt ned 19. mars, og først tirsdag denne uka ble den gjenopprettet.

Facebook sier til The Guardian at siden ble slettet på grunn av en systemfeil.

I en pressemelding skriver småbyens ordfører, Benoît Kieffer at han i mars ble varslet om at byens offisielle side var ble tatt ned.

«19. mars informerte Facebook oss om at siden vår, Ville de Bitche, ikke lenger var online, på bakgrunn av at den var «i strid med vilkår som gjaldt for Facebook-sider». Navnet på byen vår så ut til å lide av en dårlig tolkning».

IDYLL: I Ville de Bitche, som ligger helt øst i Frankrike, bor det litt over 5000 mennesker. Foto: Ville de Bitche

Han skriver at det er merkelig at det tok så lang tid før Facebook innså tabben og gjenopprettet siden.

«Presidenten i Facebook Frankrike har akkurat kontaktet meg personlig for å fortelle at Ville de Bitche-siden vil bli publisert igjen, og han beklager ulempene som har oppstått».

Han er ikke fornøyd med Facebooks algoritmer, og kaller det hele beklagelig.

«Det som har skjedd med Ville de Bitche, synliggjør hvor utilstrekkelige og begrensede moderne verktøy kan være,» skriver han.

Fryktet samme skjebne

I januar i fjor var det Kjerringøy Rorbusenter som havnet på kant med Facebook, ettersom Facebook mente at «kjerring» er et banneord.

Da rorbusenteret skulle annonsere på Facebook, ble kampanjen stanset.

BBC skriver at byen Rohrbach-lès-Bitche, som ligger i samme region som Ville de Bitche, mandag byttet navnet på byens offisielle Facebook-side til Ville de Rohrbach.

På Facebook skriver de at de endret navnet for å unngå å lide samme skjebne som Ville de Bitche.

Slettet hver eneste gang

Valérie Degouy er kommunikasjonssjef i Ville de Bitche, og hun sier til den lokale radiokanalen Radio Melodie at problemene startet allerede i 2016.

Hun forsøkte da å opprette den offisielle Facebook-siden for byen, men hver gang hun forsøkte å skrive «Bitche», ble det slettet.

Dermed måtte hun lage en side hun kalte «Ville Fortifiée», og endre beskrivelsen etterpå.

– Samtidig måtte jeg påpeke at brukernavnet var «Ville de Bitche». Den gang var det tillatt, sier hun.

Sons of Bitche

Ordfører Kieffer inviterer nå Facebook-sjef Mark Zuckerberg til byen, som ligger helt på grensa til Tyskland.

– Sammen kan vi hedre minnet over våre landsmenn og våre amerikanske venner fra infanteridivisjonen i South Carolina, som kom for å frigjøre byen vår: Frigjørere som med stolthet kalte seg «sons of Bitche», sier han.