Politiet knytter våpen til drapssiktet sønn

Politiet har også fått medhold i brev- og besøksforbud, samt medieforbud, av hensyn til faren for bevisforspillelse.

Fengslingsmøtet gikk som kontorforretning, som innebærer at siktede ikke møter fysisk i retten.

Det er vanlig når siktede samtykker til fengsling, men siktede må også samtykke at begjæringen behandles ved kontorforretning.

Beslaglagt skytevåpen

Mannen, som er i 30-årene, er siktet for å ha skutt og drept sin far, den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70), i farens hjem på Røa mandag kveld.

NABOLAG I SORG: Tor Kjærvik bodde sammen med samboeren sin i dette nabolaget på Røa i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I tillegg mener politiet at sønnen, som Kjærvik har fra et tidligere forhold, forsøkte å drepe Kjærviks samboer.

«Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at etterforskningen er i en helt innledende fase og at muligheten for å forspille bevis er spesielt stor i den innledende fasen. Siktede er ikke ferdig avhørt og det er viktig at politiet får anledning til å ettergå hans forklaring uten at han får anledning til å påvirke bevis», skriver Oslo tingrett.

«Det er vitner med tilknytning til saken som det er viktig at kan avhøres uten at siktede har mulighet til å påvirke deres forklaringer, noe som også antas å ha betydning for å klargjøre bakgrunn og motiv for hendelsen», skriver retten.

– Familiekonflikt

TV 2 er kjent med at flere vitner så samboeren løpe ut av etter skytingen, og at hun selv ringte til politiet. Den siktede varslet også selv politiet om hendelsen.

Politiet opplyser på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at undersøkelsene knytter et beslaglagt våpen til den siktede.

Politiet har også ransaket hjemme hos ham på Kongsberg.

Etter pågripelsen mandag kveld hadde mannen en kort, innledende samtale med politiet. Allerede da fortalte han om en langvarig familiekonflikt, ifølge siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden.

ÅSTEDET: Politiet var raskt på plass da flere meldte om en hendelse på Røa mandag kveld. Foto: Torstein Bøe / NTB

Sønnen satt i avhør hos politiet i mer enn seks timer tirsdag.

«Det er ikke tatt stilling til straffskyld. Han samarbeider med politiet og vil fortsette sin forklaring i senere avhør», skrev advokat Sol Elden i en SMS etter avhøret, der hun bistod siktede.

Politiadvokat Anne Marie Hustad opplyser på pressekonferansen onsdag ettermiddag at de vil fortsette videre avhør i de kommende dagene.

Samboeren så drapet

Bistandsadvokaten til Kjærviks samboer, Ellen Holager Andenæs, forteller at hennes klient er sterkt preget etter hendelsen.

– Hun var øyenvitne til at hennes samboer gjennom mange år ble skutt og drept, og hun ble selv utsatt for et drapsforsøk, så hun er naturlig nok sterkt preget, sier Andenæs.

Ifølge Andenæs var ikke forholdet mellom samboeren og Kjærviks sønn noen sentral del av samboerens avhør.

– Jeg tror de har hatt et godt forhold slik hun har oppfattet det, men nå vet jeg ikke hva han har sagt, sier hun.

Hvordan ivaretas hun fremover?

Hun er sammen med familie og gode venner, så hun er godt ivaretatt i dagene fremover, sier Andenæs.