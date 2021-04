Volvo XC40 kom på markedet i elektrisk utgave før jul i fjor. I år har Volkswagen ID.4 kommet etter.

Dette er to av bilmodellene svært mange ønsker seg akkurat nå. Elektrisk SUV med familieplass og mange praktiske egenskaper: Det blir ikke feil i Norge i 2021.

Samtidig er det ganske mange forskjeller mellom de to.

Nå har ekspertene i Norsk elbilforening gjort den første duelltesten mellom XC40 og ID.4. De oppdaget underveis at det sannelig ikke var enkelt å kåre en vinner. Men også at bilene har ulike styrker – og svakheter:

– Fremstår nesten litt puslete

– Dersom du verdsetter rå, elektrisk kraft til en relativt fornuftig pris, er det liten tvil om at XC40 stikker av med prinsessen og halve kongeriket, sier seniorrådgiver og testansvarlig i Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund.

Han påpeker at den ikke minst har firehjulsdrift, som sikrer god framkommelighet, og den kan også trekke tilhenger på relativt voksne 1.500 kilo.

– ID.4 fremstår nesten litt puslete når det gjelder effekt i en direkte sammenligning som her. Men når du tilbringer noen dager med den alene, glemmer du minnet om den ekstra kraften du ikke fikk.

– Samtidig er det heller ingen tvil om at ID.4 er langt mer effektiv enn XC40, og at rekkevidden derfor er langt bedre. I praksis bør én lading rekke 70-80 kilometer lenger, med tilsvarende store batteripakker, sier Frydenlund.

Knockout på bagasjerom

Det er som nevnt flere ting som skiller de to testbilene. Vi kan starte med basisprisen, her sparer du fort 100.000 kroner på å velge ID.4. Fra-pris på XC40 er 499.000 kroner, mot 407.400 for ID.4.

Til tross for dette, er ID. 4 en ganske mye større bil. Volvoen er 4,43 meter lang, ID.4 strekker seg 15 centimeter lengre. Det gir også ganske solid utslag i bagasjerommet: 413 liter i Volvoen, 543 liter hos ID.4.

Men her har XC40 noe ekstra som ID.4 mangler: Nemlig en liten frunk foran. Her er det plass til 30 liter. Isolert sett ikke mye, men kjempesmart for ting som ladekabelen. Volkswagen har ikke brydd seg om å lage noe tilsvarende. Det får de trekk for av Elbilforeningen.

Elektrisk SUV med rekkevidde over 400 kilometer: Det er noe mange bilkjøpere ønsker seg. Foto: Norsk elbilforening.

Får 4x4 – da blir det tettere

En vesentlig forskjell for mange, er det også at XC40 har firehjulstrekk, mens testeksemplaret av ID.4 har bakhjulsdrift. Volkswagen starter nemlig med denne løsningen, samtidig er ikke GTX-versjonen med 4x4 langt unna. Mange norske kjøpere venter nok på den.

Men – det er et men, her også. Mens ID.4 vinner rekkeviddekampen ganske klart i denne testen, må vi kunne forvente at det blir tettere når også ID.4 får firehjulstrekk.

Enn så lenge er det imidlertid klar seier til ID.4. De offisielle tallene sier at Volvoen har en rekkevidde på 400-418 kilometer. ID.4 er oppgitt til 487 kilometer.

Ender uavgjort mellom XC40 og ID.4

Elbilforeningens test avslører at ID.4 har et imponerende lavt strømforbruk. Volvoen er tørstere, og går dermed kortere. Motorvei-rekkevidden blir anslått til over 400 kilometer for ID.4, snaut 350 for Volvoen.

Til gjengjeld scorer Volvoen høyt på lading, som i praktisk bruk også er svært viktig.

Etter en lang og grundig test med flere kategorier, ender Elbilforeningen på uavgjortresultat: 4-4. Samtidig gir de noen klare anbefalinger, basert på hva som er viktig for deg som kjøper.

VW ID.4 er lansert først med bakhjulsdrift i Norge. Men 4x4-varianten er ikke langt unna.

