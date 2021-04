To menn pågrepet i gammel forsvinningssak

25. mai i 1996 forsvant 19 år gamle Kristin Smart på vei hjem til California Polytechnic State University etter en fest.

FORSVANT: Kristin Smart forsvant da hun var på vei hjem fra en fest i 1996. Foto: FBI via AP

Tirsdag denne uken ble 44 år gamle Paul Flores, som var student på samme universitet, er siktet for drapet på Smart.

Ifølge vitner skal Smart ha slått følge med Flores da hun dro hjem fra festen, og han skal være den siste som så henne i livet.

Flores har de siste månedene vært hovedmistenkt i saken, skriver The New York Times. Hans far er siktet for medvirkning til drap.

Håper å finne levninger

Krimteknikere har ransakt farens hjem, men levningene etter Smart er ikke funnet. Politiet er like vel håpefulle.

– Jeg tror vi vil finne Kristin. Vi vil fortsette å jobbe med å finne levningene hennes uavhengig av det som skjer i retten, sier Ian Parkinson, politisjef i fylket San Luis Obispo.

Det har tidligere vært gjort søk i hjemmene til de to siktede. Politiet har gjort over 40 ransakinger på 16 ulike steder siden Smart forsvant, skriver AP.

Etterlengtet dag

I en uttalelse skrev Smarts familie at de har ventet lenge på denne dagen, som de beskriver som bittersøt.

– Det er umulig å sette ord på hva denne dagen betyr for familien vår, heter det i uttalelsen.

Familien håper siktelsen er det første steget for å få Smart hjem. De fikk erklært datteren død i 2002.

– Kristins elskverdige personlighet vil alltid leve videre i hjertene våre, men livene våre uten hennes klemmer, latter og smil er en sorg som aldri går over.