Neymar hylles: – Det må være noen sesonger siden vi så noe så vilt

PSG fikk hevn for Champions League-finaletapet mot Bayern München.

PSG-Bayern 0-1, 3-3 sammenlagt

Som i fjorårets Champions League-finale ble det 1-0-seier til Bayern, men denne gangen gjorde det ingen verdens ting for PSG.

Med 3-2-seier i Bayern og 3-3 sammenlagt, kunne det franske stjernegalleriet jublet for en søt hevn, avansement på bortemål og dermed en semifinale-plass i Champions League.

– For en nerve det var til siste sekund. De fortjente det, PSG, sier Brede Hangeland i Champions League-studio.

– Dette var en utrolig fotballkveld. For en kvalitet, underholdning og nerve. Livet er bedre for oss som er glad i fotball, beskriver han.

I semifinalen venter vinneren av onsdagens oppgjør mellom Dortmund og Manchester City.

– Det var en veldig vanskelig kamp, og jeg er lykkelig. Spillerne fortjener æren, og vi er stolte av dem, sa PSG-trener Mauricio Pochettino til BT Sport.

– Nå har jeg vært her i tre måneder, og jeg nyter øyeblikket. Det er en stor prestasjon å komme til semifinale. Vi har masse talent i laget, og jobben er å få dem til å fungere som et lag. I dag jobbet de veldig hardt, sa han.

Hyller Neymar

Kampens store spiller var Neymar. Brasilianeren leverte en prestasjon i den absolutte toppklassen.

– Av individuelle prestasjoner i toppfotballen, må det være noen sesonger siden vi har sett noe så vilt som dette, mener Hangeland.

For det var bare én ting som manglet for superstjernen.

– Du kan kritisere Neymar for en eneste ting etter en kamp som dette, og det er at han ikke scoret mål. Det er smått utrolig. Men finterepertoaret, kroppsbeherskelsen, farten. Det er så nydelig, fortsetter Hangeland.

Fyrverkeri

Det var en forrykende førsteomgang på Parc des Princes. Spesielt PSG-superduoen Kylian Mbappé og Neymar viste seg frem.

Førstnevnte briljerte i rollen som tilrettelegger, og serverte Neymar på gullfat flere ganger.

Mot slutten av omgangen noterte brasilianeren seg også for både tverrligger- og stolpetreff i løpet av bare to minutter, men det ville seg ikke for PSG.

Da scoringen endelig kom mot slutten av en førsteomgang av beste Champions League-merke, var det av sorten som lukter regnvåt tirdagskveld i Stoke.

Keylor Navas måtte gi retur etter en god avslutning fra David Alaba, og da returen spratt til værs var det den tidligere PSG-spissen Eric Maxim Choupo-Moting som kriget ballen i mål fra kloss hold.

– Det er fantastisk trøkk. Han feier ballen og Kimpembe inn i mål, beskriver Hangeland.

– Nå tar denne kvartfinalen fullstendig fyr, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Bayern Müncen kunne gå til pause med 1-0-ledelse, vel vitende om at de måtte score igjen dersom det skulle bli avansement.

Holdt unna

Innledningen av den andre omgangen bar mer preg av stillingskrig, selv om det nesten ikke var til å tro da Neymar ikke utlignet etter drøyt sju minutter.

Brasilianeren var noen få millimeter unna å få foten på ballen etter et glimrende forarbeid av Ángel Di María.

For Bayern var det Leroy Sané som virket aller farligst, men heller ikke tyskeren maktet å få uttelling for et scoringsjagende Bayern.

PSG holdt unna, og med 3-3 sammenlagt tok seg videre på bortemål.

– Det blir nok litt sjelegransking i Bayern. De vil nok lure på hvordan de over to kamper kunne sløse med så mange sjanser, mener Erik Thorstvedt.

– Jeg må gi mitt lag en stor kompliment selv om PSG er videre. Med ett baklengsmål mindre på hjemmebane ville vi vært videre, men jeg må også gratulere vinnerne, sa Bayern-trener Hansi Flick til Sky.