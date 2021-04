Charter-Svein fronter Collagen Plus – slik svarer selskapet etter munnbind-brenningen

Svein Østvik (59) er en mangeårig frontfigur for kosttilskuddet Collagen Plus. Selskapet tar avstand fra uttalelsene hans etter lørdagens demonstrasjon.

Lørdag 10. april ble det avholdt en demonstrasjon blant annet mot koronatiltakene foran Stortinget.

De som holdt appell uttalte blant annet at pandemien er en bløff, at det norske folk er hjernevasket og at bruk av munnbind er brudd på menneskerettighetene.

Etter hvert begynte flere demonstranter å brenne munnbind i bålpanner. Da det ble klart at Svein Østvik (59), best kjent som Charter-Svein, var en av dem, lot ikke reaksjonene vente på seg.

Østvik har lenge vært en frontfigur for Collagen Plus, og dukker hyppig opp i TV-ruta og på nettet for å promotere kosttilskuddet.

Nå har flere brukere på sosiale medier konfrontert selskapet om at de benytter Østvik når han ikke følger eller støtter koronatiltakene.

KLEM: Mange gikk sammen i en stor gruppeklem for å markere sin motstand mot koronatiltak. Foto: Silje Holtan Enghaug / TV 2

– Uenig

– Deler Collagen pluss meningene til deres talsperson Svein Østvik? spør en bruker.

– Regner med at all reklame med Svein Østvik blir stanset umiddelbart. Siden det viser seg at han står for alt annet en god helse, skriver en annen.

Selskapet svarer på Facebook at uttalelsene under og etter demonstrasjonen er ytret av Østvik som privatperson, ikke som talsperson for Collagen Plus.

MUNNBIND: Svein Østvik brant munnbindet sitt under markering utenfor Stortinget lørdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB

Til TV 2 forteller de at de tar avstand fra uttalelsene.

– Vi er uenige i Svein Østvik sine uttalelser i forbindelse med demonstrasjonen 10 april. Vi har stor tiltro til at norske myndigheter tar de riktige avgjørelsene rundt ulike smitteverntiltak, og anbefaler alle å følge smittevernrådene fra norske helsemyndigheter, sier Aleksander Storvestre.

Han er administrerende direktør i Nutriment AS, som eier Collagen Plus.

Ikke tatt stilling

– Kommer dere fortsette samarbeidet med Østvik i lys av helgens demonstrasjon?

– Vi har en avtale med Østvik som skal reforhandles til sommeren. Vi har ikke tatt stilling til om avtalen skal reforhandles, sier Strovestre.

– Har dere planer om å pause eller trekke reklamene med Østvik nå?

– Det er ikke planlagt noen nye reklamekampanjer med ham den nærmeste tiden, sier Storvestre.

– Har et ekstra ansvar

I sosiale medier har flere reagert på at Østvik deltok på demonstrasjonen.

Kårstein Eidem Løvaas, som er stortingspolitiker for Høyre, publiserte blant annet et bilde av en av reklamene med Østvik på Facebook.

«Knærne trenger Collagen+, men resten av kroppen motstår glætt Covid19», skrev politikeren.

Eidem Løvaas utdyper til TV 2 at han mener at det veier et særlig ansvar på kjente personer under pandemien.

– Vi bør alle stille oss lojalt bak faglige råd. Kjente personer har et ekstra ansvar for å ikke undergrave arbeidet som gjøres til det beste for oss alle, sier han.

Også Lars Martin Berg, som er Arbeiderparti-politiker og leder for LO-studentene ved Høyskolen Kristiania, reagerte i sosiale medier. Han begynte tweeten med å si at han alltid har hatt sansen for Charter-Svein.

– Særlig gjorde han en god figur på Torpet kjendis tidligere i år. Men når han deltar på demonstrasjon mot smittetiltakene sammen med flere konspirasjonsteoretikere, som også brenner munnbind... da mister jeg litt respekten. Sorry, skrev Berg.

Tøff motstand

Østvik har tidligere fortalt til TV 2 at kritikk er prisen man må betale for å gå mot strømmen.

– Jeg respekterer veldig at folk opplever dette annerledes enn meg, og ønsker egentlig mest av alt at ytringer blir mer mulig, sa Østvik.

Til God Morgen Norge sa han også at deltakelsen var noe av det modigste han har gjort.

– Jeg er så glad for at jeg dro. Jeg føler vel egentlig at det er en av de modigste handlingene jeg har gjort. Jeg visste det ville komme mye tøff motstand, sa han.

TV 2 har forsøkt å nå Østvik tirsdag kveld uten å lykkes.