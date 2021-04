Politisjef og politibetjent går av i Minneapolis

Daunte Wright ble skutt i forbindelse med at politiet stanset ham under en trafikkontroll. Hendelsen har på ny satt sinnene i kok i byen, som fra før var preget av den pågående George Floyd-saken.

Betjent Kim Potter og politisjef Tim Gannon kunngjorde tirsdag at de trekker seg etter skytingen. Gannon har tidligere sagt at han trodde Potter ved et uhell trakk tjenestevåpenet i stedet for en elektrosjokkpistol.

I filmen som ble tatt opp av kameraet på uniformen, kan det høres at hun roper «taser, taser», navnet på elektrosjokkvåpenet.

Ordføreren i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center, Mike Elliott, sier han er takknemlig for avskjedssøknaden, men understreker at han ikke hadde bedt om den. Han sier at saken uansett må avklares i tråd med loven.

– Vi må sørge for at rettferdigheten skjer fyllest, sier han.

– Stoppet fordi han hadde Wunderbaum hengende i speilet

Søndag ble 20 år gamle Daunte Wright stoppet av politiet da han var ute å kjørte bil i en forstad til byen Minneapolis i Minnesota.

Ifølge politiet var Wright ettersøkt og det ble besluttet å arrestere han på stedet, men han skal ha motsatt seg arrestasjonen.

Ifølge 20-åringens mor, ringte han direkte til henne da han forstod at politiet stoppet ham.

– Han fortalte at han hadde blitt stoppet fordi han hadde Wunderbaum hengende i speilet, sier hun til CNN.

Hun sier også at sønnen hadde med seg kjæresten i bilen.

Det hele endte fatalt. Mannen ble skutt av en politibetjent før han ifølge politiet kjørte flere kvartaler videre inntil bilen hans kolliderte og stoppet.

Ifølge politisjef Tim Gannon ble det av helsepersonell på stedet forsøkt livreddende førstehjelp, men uten hell. Mannen ble erklært død på stedet.

– Var et uhell

Mandag sier politiet at politibetjenten brukte feil pistol ved et uhell.

Ifølge politisjef Gannon ropte politikonstabelen «elektrosjokkvåpen» da hun fyrte av. Men det var ikke noe elektrosjokkvåpen hun skjøt med. Det var nemlig en skarpladd pistol.

– Betjenten trakk pistol i stedet for elektrosjokkpistol. Det var et uhell som resulterte i Wrights tragiske død, sier den lokale politisjefen Tim Gannon.