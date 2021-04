Støre lanserer ny NAV-reform

Ap-lederen vil ha NAV-ansatte opp av stolene og ut av kontorene for å hjelpe unge ledige.

I sin tale på Landsmøtet i Arbeiderpartiet som starter torsdag, vil Jonas Gahr Støre blant annet lansere en ny reform av NAV. Nå skal de ansatte ut av kontorene og få drive oppsøkende virksomhet blant unge som har falt utenfor.

Støre viser til at en av tre arbeidsledige i dag er under 30 år. Norge har 110 000 unge som verken har jobb eller er i utdanning. 60 000 av disse står utenfor alt. Og de er heller ikke registrert hos NAV.

– Dette er ikke bare ille for dem det gjelder. Norge har ikke råd til å miste dem. Vi må styrke NAV og prøve nye ting, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

UT AV KONTORET: Jonas Gahr Støre og lederen for Nav Ung, Martin Kvalvik er enige. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Ut av kontorene

Og blant de virkemidlene Ap-lederen vil foreslå er å gi NAV mandat til direkte oppsøkende virksomhet rettet mot unge som har løst seg inne på rommet, som har fått psykiske problemer, eller som har havnet utenfor jobb og utdanning av andre grunner.

– Vi vet at de ansatte i NAV er gode i møte person til person. Men problemet er at de i dag ikke kommer i kontakt med andre enn dem som selv aktivt oppsøker NAV, påpeker Støre.

Lederen for Nav Ung, Martin Kvalvik, som organiserer NAV-ansatte under 35 år, støtter Støres forslag:

De ansatte i NAV støtter forslaget om å komme seg ut av kontorene og heller drive oppsøkende virksomhet blant dem som har havnet utenfor.

VERDIFULT: Forsker Anne Hege Strand ved forskningsinstituttet Fafo sammen med Jonas Gahr Støre. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– God ide!

– Dette er en god ide som kan hjelpe NAV å få kontakt med unge som har falt utenfor. Å få ungdom inn i verdifull aktivitet, enten det er skole eller arbeid eller annen type aktivitet er noe av det aller mest motiverende vi i NAV jobber med, sier Kvalvik.

Forsker Anne Hege Strand ved forskningsinstituttet Fafo har ungdom og ledighet som spesialfelt. Hun mener NAV ikke har nødvendige virkemidler til å ta tak i de underliggende problemene i ungdomsledigheten.

– Et klart mandat til å drive mer oppsøkende virksomhet er noe NAV mangler i dag. Derfor går det altfor lang tid før de kommer i kontakt med unge utenfor arbeidslivet. Ofte er det for sent, mener Strand.

Jonas Gahr Støre lover at kampen mot utenforskap og ungdomsledighet er et hovedprosjekt for AP foran valgkampen.

GATELANGS: Arbeiderparti leder Støre mener Erna Solberg ikke har lykkes. Foto: Fride Sørensen / TV 2 Les mer Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil lansere en ny reform av NAV. Nå skal de ansatte ut av kontorene og få drive oppsøkende virksomhet blant unge som har falt utenfor. Foto: Fride Sørensen / TV 2 Les mer Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil lansere en ny reform av NAV. Nå skal de ansatte ut av kontorene og få drive oppsøkende virksomhet blant unge som har falt utenfor. Foto: Fride Sørensen / TV 2 Les mer Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil lansere en ny reform av NAV. Nå skal de ansatte ut av kontorene og få drive oppsøkende virksomhet blant unge som har falt utenfor. Foto: Fride Sørensen / TV 2 Les mer

– Erna har ikke lykkes

– Men alle, også regjeringen Solberg er jo enige i at det må satses mer for å hindre utenforskap blant 20-30-åringene?

– Jo, men antallet unge uføre er doblet på Erna Solbergs vakt! Jeg er ikke i tvil om at hun har ønsket å gjøre noe med det. Men hun har ikke klart det! Da må vi gjøre mer av det som virker, og vi må også våge å gjøre nye ting, sier Jonas Gahr Støre.