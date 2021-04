Advokat Tor Kjærvik (70) ble ble skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo mandag kveld.

Hans sønn ringte politiet og meldte seg kort tid etter hendelsen. Han har tirsdag sittet i avhør, og er siktet for drap og drapsforsøk.

Kjærviks samboer befant seg i parets bolig da skuddene falt og hennes livsledsager ble drept.

Ble øyenvitne

– Hun er selvsagt svært preget. Hun ble øyenvitne til det som skjedde, sier hennes bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Hun har sittet med Kjærviks samboer på politihuset der kvinnen har gitt en lengre forklaring tirsdag.

– Hun har forklart seg om det hun så til politiet. Etter at hun ble vitne til drapet ble hun utsatt for et drapsforsøk, og nå ønsker hun fred, sier Andenæs til TV 2.

BISTANDSADVOKAT: Ellen Holager Andenæs bistår samboeren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool

«Familiekonflikt»

Bistandsadvokaten ønsker ikke gå inn på detaljene i forklaringen av hensyn til at etterforskningen er på et tidlig stadie.

Den siktede sønnens forsvarer John Christian Elden sa tidligere tirsdag at bakgrunnen for saken er en familiekonflikt som har gått over lang tid. Andenæs ønsker ikke å gå inn på hva som var foranledningen til skytingen.

– Det jeg kan si er at dette i aller høyeste grad kom overraskende, og som lyn fra klar himmel. Ingen hadde trodd at noe som dette skulle skje, sier hun.

Fengsles onsdag

Sønnen har sittet i avhør hos politiet tirsdag.

– Vi er ferdig med avhør for i dag. Det er ikke tatt stilling til straffeskyld. Han samarbeider med politiet og vil fortsette sin forklaring i senere avhør, sier advokat Sol Elden som har sitte med ham i avhøret tirsdag kveld, til TV 2.

FORSVARER: Jonn Christian Elden er sønnens forsvarer. Foto: Thomas Evensen/ TV 2

Elden har ikke besvart TV 2s spørsmål om når avhøret er planlagt å fortsette.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag klokken 13.

Tor Kjærvik fylte nylig 70 år og har en lang yrkeskarriere som forvarer bak seg. Han har vært forsvarer i flere av norgeshistoriens mest omtalte straffesaker, som Orderud-saken og Nokas-saken.

Han var fremdeles i jobb som advokat, tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene i Oslo.