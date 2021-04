Egypt har tatt beslag i Ever Given og krever milliarderstatning

Det 200.000 tonn store konteinerskipet Ever Given gikk på grunn under en sandstorm 23. mars og blokkerte all ferdsel gjennom Suezkanalen i seks dager.

Lloyd's List har beregnet at det daglig ble holdt tilbake varer til en verdi av over 80 milliarder kroner som følge av grunnstøtingen.

Egypt hevder på sin side å ha tapt inntekter på mellom 100 og 130 millioner kroner daglig mens kanalen var blokkert og har inntil videre tatt beslag i skipet.

