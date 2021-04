Amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan innen 11. september

Bidens forgjenger Donald Trump inngikk i februar i fjor en avtale med Taliban og lovet amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan innen 1. mai.

Den tidsfristen akter ikke Biden å rette seg etter, men kommer ifølge Washington Post til å kunngjøre tilbaketrekning innen 11. september.

Datoen er symbolsk og sammenfaller med 20-årsdagen for terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Bekrefter

Høytstående amerikanske tjenestemenn bekrefter opplysningen overfor nyhetsbyråene AP, DPA og AFP.

– Biden har konkludert med at USA vil sluttføre tilbaketrekningen – vil trekke ut styrkene fra Afghanistan – før 11. september, sier en anonym tjenestemann til AFP.

USA hadde på det meste over 100.000 soldater i Afghanistan, men det er nå bare rundt 2.500 tilbake.

Andre Nato-land har rundt 7.000 stasjonert i landet, blant dem Norge som har i underkant av 100 spesial- og sanitetssoldater der.

Nato-møte

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har onsdag innkalt utenriks- og forsvarsministrene i alliansen til et ekstraordinært digitalt møte. Det ventes at Afghanistan blir et av temaene.

Møtet finner sted samtidig med at Stoltenberg tar imot USAs forsvarssjef Lloyd Austin og utenriksminister Anthony Blinken i Nato-hovedkvarteret.

Noen beslutning om tilbaketrekning ble ikke fattet da Natos utenriksministre møttes i mars, og Norge kunngjorde alt i desember at den norske styrken blir værende ut 2021, selv om USA trekker seg ut.

– Det er Forsvarsdepartementets vurdering, og USA har sagt tydelig at de skal fortsette å bidra og bistå med nødvendige støttefunksjoner, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) da det ble kunngjort.