Vipers unnslapp marerittmotstanderen

Vipers Kristiansand møter russiske CSKA Moskva i semifinalen i kvinnenes mesterliga i håndball.

Det ble avgjort i Det europeiske håndballforbundets (EHF) trekning av den såkalte Final Four-runden i Budapest.

– Det blir tøft uansett hvem vi møter. Vi må forberede oss godt, sier Katrine Lunde under den V-sport-sendte trekningen.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad, legger ikke skjul på hva han synes om trekningen.

– Jeg er veldig fornøyd. CSKA er det beste vi kunne få i en semifinale. Det er et bra lag, men et helt ferskt lag som ikke har Champions League-erfaring før denne sesongen. Det er et lag vi har en god sjanse til å slå, sier han til TV 2.

– Helt enestående

Han legger ikke skjul på at det var fint å unngå den sterkeste rivalen.

– Jeg er fornøyd med å unngå Györ. De er bra og de er store favoritter, men vi er bedre rustet nå enn da vi møtte dem i semifinalen i 2019, sier Gjekstad.

Den gangen var Vipers uten Nora Mørk og Heide Løke, i tillegg til at flere spillere har tatt store steg siden den gang.

Men det blir ikke lett å slå Györ, som har spilt utrolige 55 Champions League-kamper på rad uten tap.

– Det er helt enestående, mener Gjekstad.

Mens Vipers møter CSKA, skal regjerende mester Györ opp mot Brest Bretagne i den andre semifinalen. Både CSKA og Brest er i semifinale for første gang.

Semifinalene spilles lørdag 29. mai, mens finale og kamp om 3. plassen spilles dagen etter i den ungarske hovedstaden.

Norges innslag i turneringen imponerte stort og spilte på sitt beste nivå i kvartfinalekampene mot russiske Rostov Don. Der ble det Vipers-seier med 57-50 sammenlagt.

Norsk duell?

I fjor ble cupspillet i kvinnenes mesterliga avlyst som følge av koronapandemien. I 2019 ble Györ mester, mens Rostov Don tok 2. plassen og Vipers 3. plassen.

Nå håper Lunde å forbedre det.

– Jeg tror vi er veldig sterke. Vi har mange spillere tilbake og blir bare bedre og bedre. Det blir bra å spille Final Four, sier hun.

Tar Vipers seg til finalen, er oddsen lav for at det venter en rekke norske landslagsprofiler der. Györ, som har vunnet Final Four tre sesonger på rad og fem av de sju siste, er storfavoritt mot Brest.

For Gÿor spiller Silje Solberg, Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal, men på spørsmål om hvilket lag som har den beste delen av det norske landslaget svarer Lunde kontant.

– Ingen tvil, det er Vipers, smiler hun.

