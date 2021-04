Hyller norsk stortalent: – Han blir den neste van Dijk

Det norske stortalentet Leo Hjelde (17), som for tiden er på utlån til den skotske Premier League-klubben Ross County fra Celtic, får et skussmål av de helt sjeldne fra sin nåværende manager.

– Leo kommer til å bli den neste van Dijk - stol på meg på den, sier Ross County-manager John Hughes ifølge BBC.

YPPERSTE VERDENSKLASSE: Mange mener Virgil van Dijk, som for tiden er ute med korsbåndsskade, er verdens aller beste stopper. Foto: Jason Cairnduff

– Flatterende

Det har pappa Jon Olav Hjelde fått med seg.

– Det er flatterende bare å bli nevnt i samme setning som ham, men det må være motiverende. Han ønsker å nå langt. Nå må han holde beina på bakken og jobbe videre, sier den tidligere Rosenborg- og Nottingham Forest-stopperkjempen til TV 2.

Leo Hjelde, som også er forsvarsspiller, har spilt ni kamper for Ross County siden han kom på lån i januar.

– Kvaliteten han har vist, og den fysiske utfordringen ved å spille ekte herrefotball og stå opp for seg, det har vært en fantastisk opplevelse for Leo, sier manager Hughes.

Knalltøft under pandemien

Han er spesielt imponert av hvordan 17-åringen har mestret den krevende utfordringen det er å bo i et fremmed land midt under en pandemi. Det er pappa Jon Olav helt enig i.

– Han har hatt en fin utvikling i år, og tatt steg spesielt på den defensive biten siden han kom til Ross County. Det har sett bra ut, selv med lockdown og hele pakka, der han er på rommet 20 timer i døgnet, sier han.

– Sportslig har det vært som plommen i egget, men det er tøft å være for seg selv og ikke ha muligheten til å gjøre noe utenom trening. Det blir ikke det store sosiale livet, men står han greit gjennom dette så klarer han det meste etterpå, fortsetter Jon Olav Hjelde.

For selv om det er krevende nå, kan det vise seg å være nyttig bagasje senere i karrieren.

– Det er ikke dumt å være gjennom tøffe perioder. Det kommer i løpet av karrieren uansett, det er ingen som går rett til himmels. Man må håndtere det og ha fokus på utvikling hele veien, påpeker pappa Jon Olav.

TRØNDER: Som Rosenborg-spiller spilte Leo Hjelde NM-finalen i G16-klassen mot Stabæk i 2018. Stabæk vant for øvrig 3-0. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Leeds var ute etter ham

Det er mye fokus rettet mot Leo også. Ifølge Ross County-manageren hadde klubben tøff konkurranse da de hentet nordmannen på lån.

– Før han kom hit var Leeds United ute etter ham. Jeg tror han måtte signere en forlengelse før lånet gikk i orden, sier Hughes.

Hjelde har ett og et halvt år igjen av kontrakten med Celtic.

– Det har vært flere klubber på banen over en lengre periode. Jeg vet ikke hvor konkret det var, men det blir jo litt interesse når man spiller i en toppliga i en alder av 17, sier Jon Olav Hjelde.

Nå er han spent på å se hva som skjer i Celtic. Klubben ledes akkurat nå av John Kennedy, i påvente av å finne en permanent managerløsning.

– Det blir spennende med Celtic, vi vet ikke hvem som kommer inn som ny manager. Han må være i godt slag etter sommerpausen og imponere en ny manager som sikkert ikke har sett ham før. Klarer han spille for Celtic når han er 17-18 år er det veldig sterkt, mener Jon Olav Hjelde.

– Kastet til ulvene

Og han tror ikke Celtic-spill nødvendigvis vil være vanskeligere for sønnen enn det er å spille for Ross County nå.

– Jeg tror det er enklere å spille for Celtic, der man har ballen 70 prosent av tiden, enn for Ross County. Det er fysisk tøff liga der man må stå opp for seg selv. Det har vært den perfekte utfordringen, han har virkelig fått prøvd seg og blitt kastet til ulvene og kjempet for livet. Det har vært optimalt, mener han.

Leo Hjelde måtte stå over lørdagens kamp mot Kilmarnock på grunn av sykdom.

– Han har plukket opp et lite virus, men heldigvis har det ikke noe med Covid å gjøre. Det har satt ham litt tilbake, men han har kommet seg godt og jeg tror han har en stor fremtid, sier Ross County-manager Hughes.

Det første han skal gjøre? Hjelpe sin nåværende klubb med overleve i skotsk Premier League.

Det gjenstår fire ligakamper for Ross County, som ligger rett over nedrykksstreken. Klubben har bare ett poeng ned til Kilmarnock på playoffplassen og tre til Hamilton som er sist og ligger an til direkte nedrykk.