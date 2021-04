Johnson & Johnson utsetter vaksineutrulling: – Kan gi betydelig forsinkelse i Norge

Avgjørelsen om å utsette vaksineutrullinger skjer etter at det har blitt meldt om tilfeller av den sjeldne kombinasjonen av blodpropp og lavt antall blodplater hos folk som har fått vaksinen.

Flere hundre tusen doser med vaksinen var ventet å bli levert til Europa de neste ukene. Den gis i bare en dose og skulle etter planen gjøre 1,9 millioner nordmenn fullvaksinerte innen august.

Forsinkelsen kan få store konsekvenser for vaksineringsplanen i Norge, mener FHI.

– Det kan bety en betydelig forsinkelse på åtte til tolv uker dersom vi ikke kan ta i bruk Janssen-vaksinen. Da vil vi kanskje ikke være ferdig med vaksineringen før i uke 40, sier avdelingsdirektør Line Vold.

KONSEKVENSER: Avdelingsdirektør Line Vold mener at Janssen-vaksinen har stor betydelse for massevaksineringen i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

Får konsekvenser for lettelser

Også statsminister Erna Solberg (H) er enig i at det vil få følger for Norge dersom vi ikke kan ta Janssen-vaksinen i bruk.

– Hovedandelen av Johnson & Johnson-vaksinene skulle komme i juni. Det vil si at forsinkelsene har mindre betydning for det som skal skje i mai. Men det er klart at dersom vi ikke kan bruke denne vaksinen, så vil det påvirke når vi vil være ferdig med vaksineringen, sier Solberg.

Dersom vaksinen ikke tas i bruk i Norge likevel, vil dette forsinke gjenåpningsplanen og hvor raskt vi kan lette på tiltakene.

– Det at man bare trenger en dose av Johnson & Johnson gjør den veldig effektiv, så det vil nok ta lenger tid dersom vi ikke får den, sier statsministeren.

Hun forklarer at det hovedsakelig er tre parametere regjeringen skal vurdere under gjenåpningen fremover, Det er s mittesituasjonen, kapasiteten i helsevesenet og tilfanget på vaksiner.

– Fortsetter vi det gode arbeidet hvor smitten går ned i stedet for opp, så er vi på riktig vei, men det er klart at vaksinen er viktig del av dette. Det betyr at det kan ta lengre tid før vi kommer i havn med full åpning av alle tiltakene, sier Solberg.

Tilfeller i USA

Forsinkelsen i utrullingen av Janssen-vaksinen skjer etter at det i USA er blitt meldt om seks tilfeller av det sjeldne sykdomsbildet med en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

Av de seks tilfellene er én person er død, og én av dem er i kritisk tilstand, opplyser myndighetene på en pressekonferansetirsdag ettermiddag.

Det er tilsynelatende likt sykdomsbildet som gjorde at AstraZeneca-vaksinen ble midlertidig stanset i Norge og store deler av Europa i mars.

Amerikanske myndigheter legger i første omgang opp til en kort pause for å granske blodpropptilfeller etter bruk av Johnson & Johnson-vaksinen.

Det amerikanske legemiddeltilsynet FDA uttalte på en pressekonferanse i USA tirsdag at pausen i bruken av vaksinen skal vare i «noen dager».

– Vi har jobbet tett med medisinske eksperter og helsemyndigheter, og vi støtter full åpenhet med helsemyndigheter og offentligheten, skriver selskapet.

Så langt er det ikke etablert noen klar årsakssammenheng mellom dette og vaksinen, påpeker legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC. De ba mandag likevel om stans i vaksineringen på føderale sentre og i delstatene, som en forholdsregel.

– Klokt

Legemiddelverket mener det er en klok avgjørelse at Johnson & Johnson besluttet å utsette utrullingen i USA mens de sjeldne, men alvorlige blodpropptilfeller hos vaksinerte blir gransket.

– Jeg synes det høres ansvarlig ut, og for så vidt lurt også å se nøye på de erfaringene som er gjort i USA, før man starter utrullingen i Europa. Det er en unik mulighet til å gjøre det, sier overlege Sigurd Hortemo.

AstraZeneca-vaksinen er fortsatt ikke tatt i bruk igjen i Norge. Den bygger på samme teknologi som Janssen.

– Mens forsinkelsen vil bli veldig kort uten AstraZeneca, vil den bli betydelig større hvis man ikke skal bruke Johnson-vaksinen. Det har også med at den bare gis i en dose, sier han.