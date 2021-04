Vurderer du å bleke tennene dine? Da bør du få med deg dette

Drømmer du om hvitere tenner og et blendende dollarglis? Mange gjør det og enkelte tyr til ekstreme inngrep for å få det til.

På sosiale medier florerer det av bilder og videoer av unge mennesker som sliper ned tanngarden og setter på nye kritthvite skall. Det bekymrer tannlege og God morgen Norge-kollega, Iselin Husby.

– Det dreier seg om veldig unge mennesker med tilsynelatende helt friske tenner, som velger å slipe ned tennene sine og ødeleggedem for å få det de anser som et perfekt glis. De skal gjerne være rette og hvite, og de går da og fjerner store deler av tannsubstans som man aldri får tilbake.

Tannlegen beskriver dette som midlertidig løsning – som også er svindyr.

ADVARER: Husby advarer unge mot å gjøre dette inngrepet. Foto: Faksimile, Insider.com

– Er de heldige, og da snakker vi kjempeheldige, så vil disse kronene i bestefall sitte på i 20 år. Også må man da bytte de. Hvis du da er i 20-årene og tar en slik behandling, kan du tenke deg hvor mange ganger i løpet av livet disse kronene må byttes, sier hun og avslører at hver krone koster rundt 6000 kroner.

I tillegg kan denne behandlingen få store konsekvenser for tannhelsen.

– Man kan for eksempel få en betennelse i nerven, som igjen gjør at man må rotfylle. Og for hver gang man må fjerne disse kronene, for å sette på nye, så tar man enda litt mer tannsubstans.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Dette må du vite om tannbleking

Flertallet går derimot ikke like hardt til verks. Mange tar heller i bruk tannbleking for å få det perfekte smilet.

Husby forklarer at når man bleker tannen, bruker man et aktivt virkestoff som går gjennom emaljen. Denne bryter ned de fargene og molekylene som ligger inne i det laget på innsiden av emaljen.

TANNBLEKING: Tannlege Iselin Husby oppfordrer ikke sine pasienter å bleke tennene, men forteller at det ikke er farlig - dersom det blir gjort riktig. Foto: God morgen Norge

– Jeg er ikke imot bleking, men det er heller ikke noe jeg aktivt anbefaler mine pasienter. Det handler litt om at da er jeg med på å opprettholde det usunne idealet veldig mange unge og eldre føler på i dagens samfunn. Det er helt normalt å ha litt mørkere tenner etter hvert som årene går. Så det vi ser nå, med at alle skal gå rundt med kjempehvite tenner, er ikke normalt.

– Er tannbleking skadelig eller farlig på noen måte?

– Vi sier i dag at det er ikke farlig å gjøre det i samråd med tannlege når man følger de instruksene som tannlegen gir deg. De to metodene som er mest brukt i dag har faktisk vært på markedet helt siden 1989, så de har vi brukt i 32 år. Hadde vi sett at dette hadde vært farlig, hadde de vært trukket for lengst. Så det er en trygg måte å få hvitere tenner på, sammenlignet med kroner og skallfasetter.

Unngå å bestille på nett

I dag er det mange nettsider som tilbyr et kit med tannbleking til en billig penge. Dette fraråder Husby.

– I 2012 kom det et EU-direktiv som sa at det kun er tannleger som har lov til å selge blekemidler som inneholder mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid. Det er det aktive virkestoffet som bleker tennene dine, sier hun og fortsetter:

– Alle som selger over disk i Norge er underlagt det direktivet, men det vi ser er at utenlandske nettbutikker ikke er underlagt dette. De kan selge akkurat de samme midlene som tannlegene, men de kan inneholde mye sterkere konsentrasjoner. Så du vet ikke hva du får, og du kan få et middel som har alt for høye konsentrasjoner.

Dette har tannlegen selv fått erfare på nært hold. Hun har hatt flere pasienter med store tannkjøttskader og skader på tennene som følger av hjemmebleking.

– Da har de brukt noe de har funnet på nettet, hvor de ikke vet ingrediensene. Jeg opplevd at jeg har fått pasienter i stolen med store etseskader i tannkjøttet, og hvor du ser at emaljen har fått skader av å bruke de produktene, så det er ikke noe vi anbefaler.

– Folk er oppfinnsomme

Husby er overrasket over hvor oppfinnsomme folk er når de kommer til skjønnhetstriks. Kjerringrådene om hvordan du kan få hvitere tenner omhandler blant annet Jif, natron, bakepulver og kulltannkrem.

– Jif er en av de tingene jeg har hørt folk har prøvd. Jif er et skuremiddel som har en ekstrem høy pH, som vil si at den er veldig basisk. Vi vet at veldig basiske og sure ting skader og etser emaljen.

– Hva med natron og bakepulver?

– Natron og bakepulver vil kunne fjerne overflatemisfarging, for du får en slipende effekt. Det bleker ikke tannen. Bruker du det ofte nok, sliper du også bort emaljen og emaljen er det som gjør tannen din hvit. Det virker helt mot sin effekt.

– Og kulltannkrem?

– Kull har ikke noe bleking i seg. Hvis du opplever at du har fått en fargeendringer av kull, så er det fordi kullen og fargen legger seg på tannkjøttet, og det blir en sterkere kontrast mellom tannkjøtt og tann og dermed virker tannen lysere. Den kan ha samme slipende effekt som natron.

Har man et sterkt ønske om å få hvitere tenner, men har ikke råd til tannbleking, har Husby tips til et rimeligere alternativ.

– Jeg er veldig forkjemper av det å rense jevnlig og fjerne overflatemisfarging hos tannlege. Veldig mange er kjempefornøyd med den behandlingen, og da finnes det noe som heter «Airflow» som er en slags høytrykksspyling av tannemaljen. Det koster mellom 400-600 kroner og det gir en hvitere farge.