Vil at vaksinerte skal slippe reisekarantene i Danmark

Er du fullvaksinert åpner Danmark for at du kan reise inn i landet uten krav om karantene og testing. Det vil også gjelde for norske turister, ble danske politikere enige om tirsdag kveld.

Nordmenn må fortsatt ha reisekarantene ved innreise til Norge. Den norske regjeringen fraråder unødvendige utenlandsreiser.

Til tross for at to typer vaksiner er satt på pause, fortsetter danske politikere å planlegge for videre gjenåpning av landet. Denne gangen gjelder det reising.

Tirsdag kveld inngikk flertallet i Folketinget en avtale om å oppheve reiserestriksjonene i fire faser. Oppmykningen av reisebegrensningene starter allerede neste uke. Målet er at alle restriksjoner er avsluttet innen slutten av juni.

Åpner opp for turister

- Nå er det slutt med det helt røde verdenskartet. Dette er et viktig skritt for gradvis og sikkert kunne åpne for feriereiser igjen, sier den danske utenriksministeren, Jeppe Kofod (S).

Partiene bak avtalen er enige om at de betydelige begrensningene på reising inn og ut av Danmark skal avvikles. Dansker skal igjen kunne reise til utlandet og utlendinger kan komme på besøk til Danmark, heter det i avtalen.

Allerede fra neste uke av kan dansker som har fritidsbolig i Norden reise inn igjen i Danmark uten å være i karantene. I tillegg kan utvekslingselever og studenter igjen reise inn i Danmark.

Gir fordeler til vaksinerte

Den andre fasen for å gjenoppta reising starter 2.mai. Etter planen skal fullvaksinerte dansker og utlendinger da kunne besøke Danmark uten testing og karantene. Det vil gjelde for turister og andre fra oransje og gule land i Schengen-området, som Norge er en del av.

EU har satt visse kriterier for røde, oransje, gule og grønne land. Dette gjelder blant annet antall smittede, testing og sykehusinnleggelser.

– Vi åpner markant både i forhold til å reise på ferie, men også for å få turister inn i landet. Og vi åpner for at man kan reise tidligere på ferie hvis man er vaksinert, sa Venstres utenrikspolitiske talsperson, Michael Aastrup Jensen (V), etter at de nye reglene ble kjent.

I den tredje fasen avskaffes begrepet nødvendig reise for alle utlendinger som kommer fra oransje land. eller land med lavere smittetrykk. Etter planen skjer dette når alle over 50 år har fått sin første vaksinedose. Det forventes å skje fra den 14.mai, men kan bli forsinket på grunn av vaksineleveranser.

Koronapass i slutten av juni

Den aller siste fasen kan starte når et EU-koronapass er tatt i bruk. I avtalen forventes det å være rundt 26.juni. Med dette passet skal danskene kunne reise på sommerferie i Europa. Passet skal dokumentere om du har testet negativt, er vaksinert eller har antistoffer på grunn av tidligere smitte.

Danmark har allerede innført et nasjonalt koronapass for vaksiner og tester, som gir tilgang til blant annet frisører.

Pausen for vaksinen fra Johnson & Johnson og Astra Zeneca kan påvirke innføringen av ordningen.

Den danske statsministeren sa tirsdag at det var for tidlig å si hva dette vil bety for gjenåpningen av Danmark.

– Vi skal være sikre på at risiko ved vaksinene samsvarer med utbyttet av vaksinene. Det må vi overlate til danske og europeiske helsemyndigheter å vurdere, sier Mette Frederiksen, ifølge Danmarks Radio.

Samtlige partier i Folketinget - bortsett fra partiene Nye Borgerlige og Alternativet - står bak avtalen, om gradvis å gjenåpne for normal reisevirksomhet.