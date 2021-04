Stjerneskuddet studerer Haaland: – Jeg kan også komme dit

Han er i superform om dagen, Fiorentina-supertalentet Dusan Vlahovic (21). Med seks mål på sine fire siste kamper, er han på alles lepper i Serie A.

Nordmannen har riktignok ikke scoret på sine fem siste kamper, men statistikken hans taler for seg selv. Vlahovic legger ikke skjul på at han lar seg inspirere av den seks måneder yngre jærbuen.

Serberen tror han kan nå nivået til nordmannen som har scoret utrolige 20 mål på sine første 15 Champions League-kamper.

– Jeg studerer ham. Jeg forsøker å forstå avslutningene hans og hvordan han beveger seg. Så fokuserer jeg på mine styrker og svakheter. Det er kanskje overmodig, men med dedikasjon kan jeg også komme dit, sier han ifølge Football Italia.

FRYKTINNGYTENDE STATISIKK: Erling Braut Haaland har scoret mot alle lag han har møtt i Champions League. Skal han holde den statistikken ved like, er han nødt til å score mot Manchester City onsdag. Foto: Bernd Thissen

– Mesternes hemmelighet

Totalt har det blitt 15 mål på 29 Serie A-kamper denne sesongen. Roma og Milan er angivelig blant klubbene som følger 21-åringen tett.

– Jeg forsøker å forbedre meg hver dag, jeg forsøker alltid forskjellige ting på trening. Nøkkelen er å gjenta de samme bevegelsene igjen og igjen. Ronaldo forsøker alltid å forbedre seg. Det er det som er mesternes hemmelighet, mener Vlahovic.

Han satt på benken da Norge og Erling Braut Haaland tapte EM-playoffen mot Serbia i høst, og tre dager senere fikk han landslagsdebuten.

Nå står han med to mål på sju landskamper for Serbia, og har henvist Real Madrid-floppen Luka Jovic til benken.

Men selv om han har suksess på klubb- og landslag, holder han beina godt plantet.

– Jeg føler ansvaret. Du er en toppspiller om du scorer to mål i min alder, men du blir umiddelbart en flopp om de ikke scorer på to kamper. Jeg vet hvordan det fungerer. Jeg er fokusert og har beina på bakken. Jeg vet ikke hvor langt jeg vil nå, men jeg vil ikke angre på noe, sier Vlahovic.

Fikk Zlatan-hilsen

Serberen lar seg ikke bare inspirere av Haaland og Ronaldo. Han hadde en stor opplevelse da Fiorentina møtte Milan i mars. Selveste Zlatan Ibrahimovic nøyde seg ikke bare med å bytte drakt med ham.

– Han skrev en melding på den: «Lykke til med alt, jeg ønsker deg det beste.» Han skrev det på serbisk, mitt språk. Det var unikt, forteller 21-åringen.

Vlahovic har lenge vært ansett som et stort talent. Allerede for fem år siden var serberen på listen da Tor-Kristian Karlsen, på oppdrag fra TV 2, listet opp det han den gang mente var verdens ti største talenter under 18 år.

På en åttendeplass, i selskap med spillere som Kylian Mbappé, Martin Ødegaard, Dayot Upamecano, Gianluigi Donnarumma og Christian Pulisic, fant man 2000-fødte Vlahovic.

– Som høy, relativt hurtig, teknisk begavet og fra eks-Jugoslavia må denne Partizan-midtspissen allerede akseptere de uunngåelige Zlatan-sammenligningene. I realiteten er imidlertid denne karen, som nettopp har fylt 16, ekstremt vanskelig å bedømme. Riktig nok har han allerede debutert på førstelaget til Beograd-klubben, men det er fortsatt krevende å forstå om det er fysikken som har gjort at han har sprengt målprotokoller på U-nivå eller at teknikken, spilleforståelsen og den (etter fysikken tatt i betraktning) gode forflytningsevnen gjør dette til et ekstraordinært talent. Uansett, han blir allerede fulgt av «halve Europa», skrev Karlsen.