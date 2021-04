Solberg: – Vi starter nå gjenåpningen

På pressekonferansen tirsdag møtte statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Direktør Bjørn Guldvog i helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet var også til stede.

– Vi starter nå gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi går videre i trinnene, til trinn én. Vi reverserer nå en del av tiltakene som ble innført før påske, sier hun.

Slutt på skjenkestopp

Solberg sier videre at smittetallene nå er lavere enn før påske, antallet pasienter innlagt på intensivavdelinger er også gått ned.

Fremdriften i gjenåpningen vil vurderes etter tre sjekkpunkter; smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsevesenet og status på vaksinasjon.

Fakta: Dette innebærer trinn én Inntil 5 gjester i private hjem

Skjenking til kl. 22, med krav om matservering

Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter, fra 2 meter

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

– Fra og med fredag vil følgende tiltak gjelde nasjonalt. Vi oppfordrer folk til å begrense sosial kontakt, og at folk først og fremst møtes utendørs. Det kan være maks fem personer på besøk i private hjem, sier Solberg.

Dette betyr også at det er slutt på den nasjonale skjenkestoppen.

Regjeringen opprettholder også rådet om å unngå unødvendige reiser innenlands, særlig der det er snakk om reise fra et område med stor smitte, til områder med lite smitte.

– Alle må nå følge med på hva som gjelder lokalt hos seg. Mange kommuner har allerede strenger tiltak enn de nasjonale tiltakene, sier Solberg.

Solberg sier videre det vil tas en vurdering på veien videre i begynnelsen av mai.

Barn og unge

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad opplyser at reglene fra barne-idretten, nå også vil gjelde for kulturtilbud til barn og unge.

– Dette er svært gledelig. Dette betyr at de barn og unge som ikke driver med idrett, også får holdt på med det de ønsker, sier han.

Det åpnes også opp for treningskamper for de to øverste fotball-ligaene i Norge.

– I begynnelsen av mai vil vi ta en endelig beslutning om seriekamper i de to øverste ligaene, sier Ropstad.



Følger anbefalingene

Helsedirektoratets anbefaling til regjeringen ble offentliggjort tidligere tirsdag. Direktoratet anbefaler at regjeringen bør gå i gang med trinn én i gjenåpningsplanen for Norge førstkommende fredag, 16. april, altså at det blir en lettelse i de nasjonale tiltakene.

Direktoratet understreker at de anbefaler at ordningen med regionale og lokale tiltak i områder av landet med høyt smittepress videreføres.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ny vurdering om trinn 2 i gjenåpningsplanen blir vurdert igjen om tre uker.