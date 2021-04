Meteorologen varsler om sol og varme: – Mye å glede seg til

Vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo har gode nyheter til nordmenn i så og si hele landet.

– Det ligger et høytrykk over Storbritannia som nå, gledelig nok, beveger seg nærmere og nærmere landet vårt. Nå er det mye å glede seg til, sier han til TV 2.

Han forteller at høytrykket allerede onsdag vil gjøre utslag sør i landet, på Østlandet og Vestlandet.

– Onsdag og torsdag sprer dette høytrykket seg innover Sør-Norge, og det vil gi pent vær med høye temperaturer. Dette vil fortsette innover mot helga, og i helga kan vi snakke om tempetarurer som strekker seg opp til 13-14 grader flere steder i sør, sier han.

Trekker seg oppover

Videre kan han opplyse at Trøndelag kan oppleve enkelte byger fram til onsdag morgen, men at det etter dette vil bli pent vær også her.

– Også her vil penværet holde seg gjennom helga, sier han.

Han understreker likevel at det fremdeles ligger mye kald luft i værsystemet, og at dette vil kunne føre til nattefrost, selv om dagene blir varme.

Fin helg i nord

Høytrykket vil nå Nordland i begynnelsen av helgen. Fram til det vil det trolig være noe vind og spredte byger.

– Men når høytrykket kommer lørdag, så vil de kunne få temperaturer på iallefall 10 grader og sol, sier Hansen.

Troms og Finnmark er de delene av landet som må forberede seg på dårligst vær denne uka – men også her er det mulige lysglimt.

– Et lavtrykk er på vei mot Finnmark onsdag, og det vil kunne gi sterk kuling, samt snø- og sluddbyger. Så blir været gradvis bedre innover mot helga, sier han.

I løpet av helgen, mener meteorologen at høytrykket fra sør vil strekke seg så lang som til Troms og Finnmark.

– Troms vil nok få pent vær fra lørdag, mens høytrykket kan nå Finnmark fra søndag av, sier han.

– Varer ikke lenge

Ifølge meteorologen er det bare å gå ut og nyte sola når den først er her – for det er ikke sikkert at penværet blir langvarig.

– Det er mye positivt som skjer, og jeg tror mange trenger litt penvær nå, særlig i nord, der været har vært dårlig en stund. Samtidig er det et nytt lavtrykk på vei fra vest inn mot begynnelsen av neste uke. Da kan Østlandet bli liggende i le, men det er mye som tyder på at det meste av landet da vil få noe dårligere vær, sier han.

Hansen oppfordrer alle til å komme seg ut og nyte finværet – men advarer også mot en ting.

– Det er stor snøskredfare flere steder, og enkelte steder kan også sola bidra til å utløse skred. Men så lenge folk er forsiktige, ligger alt til rette for noen fantastiske dager ute denne uken, sier han.