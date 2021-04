Julia Nyland i Spania: – Friheten står sterkt i Norge, men tydeligvis står dugnaden sterkere

GOD KVELD NORGE (TV 2): Samfunndebattant Ingeborg Senneset (36) reagerer på hvorfor noen tenker at de er unntatt å bidra i dugnaden.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Likevel velger noen av dem som har aller flest følgere på sosiale medier, og dermed også enorm påvirkningskraft, å reise på ferie til utlandet midt i pandemien.

Influensere som Isabel Raad (26) og Sofie Karlstad (23), som er blant de som har reist, har tidligere blitt kritisert for å ikke svare journalister på kritikken. Det er et kjempeproblem mener journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset.

– Vi vil jo bare vite hva de tenker. Kritikk er ikke hets. Kritikk er ikke farlig, sa Ingeborg Senneset da hun gjestet God kveld Norge studio i januar.

En som nå velger å delta i debatten er influenser Julia Nyland (28), som i likhet med Raad og Karlstad har valgt å trosse UDs reiseråd.

– Ingen ferie

Nyland, som for tiden befinner seg i Spania, mener at hennes opphold i Spania ikke kan betegnes som en «ferie» da hun skal være der på ubestemt tid.

– Det blir fremstilt som at jeg er på en liten hurra-tur, men jeg skal ikke tilbake på hvem vet hvor lenge, sier hun.

Hun forteller at hun følger med på vaksineringen og må vurdere når det er trygt å reise hjem - både for seg selv og for andre.

«Så tanken din er å være på et varmt sted og hygge deg mens andre rydder opp ting hjemme?» spør Senneset og forklarer at en av de viktigste tingene vi gjør for å ivareta smittevern er å holde oss i ro.

– Når folk da velger å reise, så er det veldig fortvilende fordi vi ønsker jo å få orden på verden, fortsetter hun.

Programleder Marte Bratberg påpeker at det er strenge smittevernsregler også i Spania, og spør hvorfor det er bedre å være der enn hjemme i Norge. Nyland forklarer at hun trengte en endring.

– Det er ikke fritt fram her nede. Det er strengere her enn det er i Oslo, sier Nyland.

– Friheten står sterkt i Norge, men tydeligvis står dugnaden sterkere

– Når det er snakk om å bekjempe en pandemi er vi nødt til å ha en dugnad og hvorfor noen få unntatt å bidra med det er jeg veldig nysgjerrig på, sier Senneset.

Nyland forklarer at hun har tatt det valget som er best for sin egen psykiske helse og sier følgende:

– Friheten står sterkt i Norge, men tydeligvis står dugnaden sterkere.

Senneset påpeker at det er mange som nå sitter alene og tar en stor personlig kostnad på vegne av samfunnet.

– De har tatt et valg. De står i det valget og tenker at det er verdt det. Det er dem vi må berømme, sier hun.