Disse norske utøverne er OL-klare

I dag er det 100 dager til OL i Tokyo. Og selv om sju av ti japanere ønsker å flytte eller avlyse sommerens olympiske leker i Tokyo, skal OL-ilden, etter planen, tennes fredag 23.juli - ett år etter at lekene opprinnelig skulle avholdes.

Fra åpningsdatoen 23. juli og frem til avslutningsseremonien 8.august er det forventet at i overkant av 11 000 utøvere fra 206 nasjoner kjemper om OL-gull i 33 idretter og 339 øvelser.

Fem nye øvelser står på OL-programmet for første gang i sommer, og Norge har èn utøver som kan debutere i OL i èn av disse fem nye øvelsene.

Særforbundene innstiller sine utøvere til Olympiatoppen som tar ut den endelige OL-troppen, men i henhold til uttakskriteriene må utøverne eller lagene ha dokumentert plassmulighet blant de 8-12 beste.

Se hvilke norske utøvere som er klar og hvem som fremdeles må kvalifisere seg til Tokyo-OL:

Boksing

Mindaugas Gedminas er Norges eneste OL-håp i boksing og kan bli Norges første OL-deltaker i boksing på 25 år, men er ikke kvalifisert ennå.

24-åringen forbereder seg til en ren OL-kvalifisering i Paris 3.-7. juni.

Det er ikke noe tydelig OL-krav å måle prestasjonen etter, men sportssjef i Norges Bokseforbund, Per Arne Skau, sier til TV 2 at eleven mest sannsynlig må vinne første og andre kamp for å sikre OL-billetten i mellomvekt - 75 kiloklassen.

Bryting

For øyeblikket er ingen norske utøvere kvalifisert til OL.

Helgen 6.- 9. mai arrangeres World Olympic Games Qualifier i Hviterussland for utøvere som fremdeles ikke er kvalifisert.

Her skal syv norske OL-håp delta for en siste sjanse for å sikre OL-billetten i sine respektive vektklasser.

Finaleplass er OL-kravet. Disse syv norske utøverne skal konkurrere:

Grace Bullen, Iselin Solheim Eriksen, Stig André Berge, Morten Thoresen, Felix Baldauf, Per Anders Kure og Oskar Marvik.

Golf

Norge har to plasser på både herre-og damesiden. Hver nasjon kan maksimalt ha med to utøvere i hver klasse og OL-kravet er topp 60 på verdensrankingen med en egen Olympic Golf Ranking.

OL avholdes riktignok midt i sesongavslutningen for PGA-touren og kan derfor påvirke OL-uttaket. Men for øyeblikket er Victor Hovland nummer ni på rankingen, Kristoffer Ventura er nummer 56, mens både Kristoffer Reitan og Kristian Krogh kjemper for å klatre på listene og utfordre PGA-proffene.

På kvinnesiden ønsker Norges Golfforbund å innstille Marianne Skarpnord, nummer på 46 på Olympic Golf Ranking-listen, og Tonje Daffinrud, nummer 57, for å representere Norge i Tokyo.

Hestesport

For første gang siden 1956 har Norge to kvoteplasser i to forskjellige grener innen ryttersporten i et sommer-OL.

Norge har èn plass i sprangriding og èn plass i dressur.

Ellen Birgitte Farbrot har sikret Norge en kvoteplass til OL, men har dog fremdeles ikke kvalifisert seg.

OL-kravet i dressur er 66 prosent av 100 prosent i et tre-femstjerners stevne hvor det ikke er tillatt med egne nasjonale dommere og det må være femstjerners dommere. Farbrot har kvalifiseringstid frem til 3. juli og skal delta på flere stevner.

I sprangriding kjemper blant annet far Geir, sønn Johan-Sebastian og datter Victoria Gulliksen om samme OL-billett. Alle tre står på longlisten til OL i Tokyo sammen med Pål Flam, Hege Tidemandsen og Valdar Marie Longem.

Håndball

For første gang skal de norske håndballkvinnene og herrene delta i samme OL. Kvinnene kvalifiserte seg etter kvalifiseringsdrama i mars, mens håndballgutta sikret sin første OL-billett siden 1972 samme måned.

Sykkel - banesykkel

For første gang siden 1994 har Norge en OL-plass i banesykling.

Anita Yvonne Stenberg tok bronse i VM i poengritt under VM i banesykkel tidligere i år. Det var Norges første VM-medalje i banesykling siden 1995, og nå skal Stenberg, som er bosatt i Danmark, delta i øvelsen omnium i OL.

Omnium består av de fire øvelsene scratch, tempo race, eliminasjonsritt og poengritt.

Sykkel - BMX

Tore Navrestad var Norges BMX-innslag med en 24. plass i finalen i OL i Rio i 2016, og 25-åringen er Norges OL-håp for BMX i Tokyo.

Nasjonene som er topp elleve på nasjonsrankingen blir tildelt to OL-plasser, men ettersom Norge er rangert som nummer 20 kan Navrestad kun nå OL via individuell ranking.

Der er han rangert som nummer 37 i verden, men han er best rangert av utøverne som er blant ikke-kvalifiserte nasjoner via nasjonsrankingen og dermed er det gode muligheter for å kopiere OL-deltakelsen fra 2016.

Dessuten har Navrestad to muligheter til å klatre på verdensrankingen i verdenscuprittene i Italia og i Columbia i starten av juni.

Sykkel - landevei

Norge har fire OL-plasser på herresiden og to plasser på kvinnesiden for landeveissykling.

Alexander Kristoff, som vant OL-bronse i 2012 i London, har i likhet med Amund Grøndahl Jansen nærmest avskrevet sitt OL-kandidatur.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, ønsker ikke å dele bruttotroppen på åtte-ni ryttere på herresiden, men både Edvald Boasson-Hagen og Carl Fredrik Hagen er aktuelle for OL.

Falk ønsker heller ikke å dele bruttotroppen som er aktuell på kvinnesiden.

Sykkel - terreng

Norge har èn OL-plass på herresiden.

Det er fire utøvere, som ikke har konkurrert internasjonalt på over to år, som kjemper om samme OL-billett.

Derfor blir verdenscuprittene i tyske Albstadt 7. mai og tsjekkiske Nove Mesto 14. mai avgjørende for OL-uttaket.

Sportssjef i Norges Cycleforbund, Hans Falk, avviser at det blir et amerikansk uttak basert på disse to konkurransene, men forbundet ønsker å innstille èn av følgende fire for en OL-plass:

Erik Hægstad, Mats Tubaas Glende, Knut Røhme og Emil Hasund Eid.

Friidrett

I OL i Rio i 2016 fikk Norge fem topp ti-plasseringer på friidrettsbanen, men innfridde ikke målsetningen om en topp fem-plassering.

I Tokyo er ambisjonen til Norges Friidrettsforbund to medaljer.

Ingen wildcard blir delt ut og OL-kravene er strengere enn tidligere for å øke kvaliteten, men per dags dato har ti norske utøvere klart OL-kravet i sine respektive øvelser.

I kastøvelsene er Ole Isene (diskos) og Eivind Henriksen (slegge) kvalifisert, mens Sondre Guttormsen har klart OL-kravet for stavsprang og er OL-debutant.

Håvard Haukenes har klart OL-kravet i kappgang, mens Sondre Nordstad Moen har klart OL-kravet i både 10 000 og maraton, men har bestemt seg for å kun løpe maraton.

Jakob og Filip Ingebrigtsen har klart kravene for både 1500 og 5000 meter, men løpene er samme dag, og planen er at brødrene kun løper 1500 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har tatt OL-kravet på 5000 og 10 000 og skal løpe begge distansene, mens treningsduoen Amalie Iuel og Karsten Warholm er klare for 400 meter hekk.

I tillegg opplyser sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, at det er stor sannsynlighet for at Hedda Hynne klarer kravet på 800 meter og at Henrik Ingebrigtsen klarer OL-kravet for 5000 meter.

Markus Thorsen har vært en fattig centimeter fra OL-kravet på kule og får mulighet til å ta OL-kravet senere i vår. Isabelle Pedersen (100 meter hekk) og Martin Roe (mangekamp) er for øyeblikket inne på rankingpoeng, men begge må prestere på høyt nivå i vår for å forsvare ranking- og OL-plassen.

Dessuten er stortalenene Henriette Jeger og Markus Rooth, begge i mangekamp, outsidere for en OL-plass, mens Marie Therese Obst kan bli første kvinnelige spyddeltaker siden Trine Hattestad, som deltok og vant OL-gull i 2000.

Karate

Ingen norske utøvere er OL-klare per dags dato.

Utøverne skal delta i turnering i Paris 10.-13. juni hvor OL-kravet er finaleplass. Laget er ikke klart.

Padling

Ingen norske utøvere er for øyeblikket kvalifisert.

Norges Padleforbund har likevel et håp om at Lars Magne Ullvang og Maria Virik skal kvalifisere seg via kvalifiseringsregatta 12. - 13. mai i Ungarn i henholdsvis K1000 og K500.

Der må Ullvang og Virik være blant de to beste i finalen for å sikre seg OL-billett.

Samtidig ønsker brødrene Eivind og Amund Vold å kvalifisere seg sammen i K2 1000. Dersom de skal oppfylle OL-drømmen, må de først vinne den norske kvalifiseringen på Årungen 25. april, før de eventuelt slutter seg til troppen som skal til Ungarn. OL-kravet er topp to for dem også.

Roing

Tre norske båter er klare for OL i Tokyo.

Kjetil Borch er klar for OL i singelsculler, mens Kristoffer Brun og Are Strandli, som vant OL-bronse i Rio i dobbelsculler, også er klare for OL i Tokyo.

I tillegg er en dobbeltfirer med Olaf Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig klare for OL.

De norske kvinnene i dobbeltfirer som ble nummer fire i EM nylig får en siste mulighet til å kvalifisere seg til Tokyo-OL 15.-17. mai i Lousanne i Sveits.

Der må Siri Eva Kristiansen, Inger Kavlie, Thea Helseth og Maia Lund i dobbeltfireren være blant de to beste for å sikre seg OL-billett.

Sandvolleyball

Anders Mol og Christian Sørum er ikke offisielt klare for OL, men mye skal gå galt dersom verdensenerne, som er ett av Norges heteste gull-håp, ikke deltar i OL i Tokyo.

Seiling

Norges Seilforbund ønsker å innstille flere utøvere til Olympiatoppen.

Anders Pedersen er Norges eneste Finnjolleseiler på et høyt internasjonalt nivå og er klar for OL i Finnjolle. Hermann Tomasgaard er OL-klar i Laser Std, og Line Flmem Høst skal konkurrere i Laser Radial.

Maria Rønningen og Helene Næss er OL-klare i 49er FX-klassen. Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller Mortensen sikret Norges 6. kvoteplass i OL i Tokyo i 2020 i VM i 2019 og jobber for å delta i Nacra 17.

I tillegg må Endre Funnemark prestere en topp 12-plassering i RSX sent i april langs spanskekysten i Cadiz for å bli innstilt til OL.

Skateboard

For første gang i OL-historien står skateboard på OL-programmet.

Norske Tonje Pedersen kan dermed bli historisk som en av de første 20 kvinnene som deltar noensinne i skateboard street i OL-sammenheng.

Det har vært flere forskjellige rankinger det siste året som følge av korona, og det er fremdeles usikkert hvordan OL-rankingen blir avgjort.

Pedersen vaker som nummer 21/22 på rangeringen, men med gode prestasjoner i to kommende konkurranser i midten av mai i Des Moines, etterfulgt av VM i Skateboard street i Roma to uker i månedsskiftet mai/juni, kan Pedersen bli OL-klar hvis hun er blant de 20 beste i verden.

Skyting

Norge har fem kvoteplasser i skyting, og Norges Skytterforbund må senest 12. juli bestemme hvem som skal innstilles til OL.

Forbundet tar uttaket basert på en skjønnsmessig vurdering ettersom alle vurderingskriterier har falt det siste året og utøverne ikke har konkurrert internasjonalt siden 3. mars.

Norge har fire OL-plasser i rifle, henholdsvis 10 og 50 meter luftrifle, og en kvoteplass i leirdueskyting for herrer.

Det er to kvoteplasser i rifle i hvert kjønn og de som er mest aktuelle er:

Henrik Larsen, Simon Kolstad Claussen, Jon-Hermann Hegg og Endre Hagelund på herresiden, mens Jenny Steine, Jeannette Hegg Duestad og Katrine Lund kjemper om de to plassene på kvinnesiden.

I tillegg er det det mixed laglonkurranse med to kvinner og to menn.

Svømming

Henrik Christiansen er OL-klar og er kvalifisert for både 400, 800 og 1500 meter fri. 800 meter fri er en ny OL-øvelse, og Christiansen tok VM-sølv på øvelsen i 2019.

Mangelen på treningsvann har de siste månedene gitt store problemer for talentene Tomoe Zenimoto Hvas og Ingeborg Vassbakk Løyning som ikke har fått trene som planlagt som følge av koronatiltak. Zenimoto Hvas har tidligere vært under A-kravet til OL, mens Vassbakk Løyning har vært svært tett på.

A-krav gjør svømmerne kvalifisert til OL, og svømmerne får flere muligheter til å melde seg på i kampen om OL-kravet - blant annet med EM i mai.

Taekwondo

Ingen norske utøvere er OL-klare for øyeblikket.

Utøverne skal delta i OL-kvalifisering i Sofia 7. - 8. mai. Er to herrer og to kvinner, men laget er ikke tatt ut. OL-kravet er finale.

Tennis

OL i Tokyo kan gå uten flere av de største stjernene som følge av at turneringen spilles uten rankingpoeng.

Rankingen avgjør hvem som kommer inn i de store turneringene hvor det er begrenset med plasser, men det kan føre til at OL går uten Norges største tennisstjerne, Casper Ruud.

Ruud har interessante turneringer på favorittunderlaget grus i samme periode som OL avvikles. Her kan han forsvare viktige rankingpoeng som gir ham plass i de største turneringene også senere denne sesongen.

– Det høres sikkert rart ut for de fleste nordmenn, fordi OL er så ekstremt stort i disse idrettene vi er så gode på. Mange norske idrettsutøvere har det som et mål gjøre det bra der, men for oss tennisspillere er det så mye annet stort, og andre store turneringer. Så det er ikke noe veldig stort mål for meg i år, forklarer Ruud, sa Ruud til TV 2 i mars.

TV 2 har forsøkt å kontakte manager og trener Christian Ruud for å høre hvordan Ruud-leiren stiller seg til OL-deltakelse.

Triathlon

Norge har fire utøvere som er kvalifisert for OL i Tokyo.

Kristian Blummenfelt, Casper Stornes, Gustav Iden og Lotte Miller er alle fire OL-klare.

Alle tre guttene er blant Norges sterkeste medaljekort i OL og for første gang i OL-historien står mixed stafett på OL-programmet.

Norge klarte ikke å kvalifisere seg til mixed stafetten i fjor da Tokyo-OL så ut til å gå normalt, men nå får de en siste kvalifiseringsmulighet 21. mai i Lisboa. De må være topp tre blant landene som allerede ikke er kvalifisert for å klare OL-kravet - det vil også utløse ennå en OL-plass.

Triatlonutøverne på landslaget. Fra v: Casper Stornes, Gustav Iden og Kristian Blummenfelt. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Turn

Sofus Heggemsnes og Julie Dicko Erichsen kvalifiserte seg begge til OL i Tokyo med gode resultater fra VM i 2019 ettersom turn-VM i fjor ble avlyst som følge av koronapandemien.

Begge er kvalifisert til mangekamp. Dicko Erichsen blir dermed Norges første kvinnelige deltaker på 29 år i OL-grenen.

Vektløftning

Norges Vektløfterforbund ønsker å søke om to wild card for sommerens OL, men har foreløpig ingen utøvere som er klare for OL.

Det er ikke noe spesifikt OL-krav i øvelsen, men Ine Andersson og Solfrid Koanda, som ble begge nummer fem sammenlagt i EM tidligere i april i henholdvis 59 og 87 kilo-klassen, er begge aktuelle OL-kandidater med OL-invitasjon.

Koanda overrasket mange da hun vant EM-bronse i støt i sin første internasjonale konkurranse noensinne kun et drøyt år etter at hun begynte med vektløfting. 135 kilo i støt var både norsk og nordisk rekord.