Tor Kjærviks sønn er siktet for drapet

Den profilerte advokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo mandag kveld.

En mann, i nær relasjon til Kjærvik, ble raskt pågrepet og siktet for drapet.

Tirsdag ettermiddag opplyser politiet at den siktede mannen er sønn til avdøde Tor Kjærvik.

Avhøret av den siktede er nå i gang.

Langvarig familiekonflikt

Advokat John Christian Elden er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen i 30-årene.

ÅSTED: Boligen til Tor Kjærvik er avsperret mens de tekniske undersøkelsene pågår. Foto: Frode Sunde/ TV 2

– Hva har din klient forklart om drapet?

– Han sitter akkurat nå i avhør hos politiet og forklarer seg. Han meldte seg selv, ringte politiet og ba om å bli hentet, sier Elden til TV 2.

Når det gjelder bakgrunnen for drapet, ønsker ikke Elden å gå nærmere inn på det nå, men sier at det har vært en konflikt i familien over lang tid.

– Hva gjelder denne konflikten?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på nå. Dette er noe som må komme frem gjennom avhør og etterforskning, sier Elden.

Den siktede mannen blir fremstilt for varetekt onsdag ettermiddag.

Svært profilert

Kjærvik fylte nylig 70 år og har en lang yrkeskarriere som forvarer bak seg.

Han var fremdeles i jobb som advokat, tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset i Oslo.

Kjærvik var kanskje mest kjent som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men var også forsvarer under Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken om innsidehandel mot Rune Brynhildsen.