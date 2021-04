– Calvert-Lewin den mest logiske United-signeringen

Se Everton-Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20.30 fredag!

Harry Kane og Dominic Calvert-Lewin har vært i fyr og flamme for henholdsvis Tottenham og Everton denne sesongen.

Førstnevnte topper både toppscorerlisten og har flest målgivende i Premier League før fredagens oppgjør under flomlysene på Goodison Park. I tillegg til hans 19 fulltreffere, har han servert lagkameratene til mål ved 13 anledninger.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er svært imponert over spissen med 32 målpoeng på 29 ligakamper denne sesongen.

– Dette er sesongen hvor han for alvor ble den komplette spissen, hvor han uten å la det gå på bekostning av scoringene også har blitt en tilrettelegger av rang. Han har bevist at man trenger ikke være en 9-er eller en falsk 9-er, man kan være litt av begge deler. Han er verdensklasse i begge deler av spillet, sier han.

Calvert-Lewin har så langt 14 nettkjenninger og to målgivende pasninger i Premier League denne sesongen.

– Det har jo vært gjennombruddet. Det startet egentlig litt forrige sesong, men nå har jo han gått fra å ha det meste utenom målscorergenet til å score. Nå er han en skikkelig god Premier League-spiss, sier TV 2s fotballekspert om Calvert-Lewin.

Dessverre for The Toffees er spydspissen ute med skade og vil ikke bli å se på banen i fredagens kamp på Merseyside. Det bekreftet Everton-sjef Carlo Ancelotti torsdag.

Oppfordrer United til spisskjøp

Denne uken skrev anerkjente The Athletic at Harry Kane ønsker seg bort fra Tottenham dersom det ikke bli Champions League-fotball i den hvite delen av Nord-London neste sesong.

Stamsø-Møller pekte da på at Manchester United vil være et naturlig neste stopp for England-kapteinen, men utelukker ikke at de røde djevlene vil snuse på Calvert-Lewin med tanke på Edinson Cavanis usikre fremtid på Old Trafford.

– Ser man på Uniteds overgangsstrategi, om man ser bort fra Cavani-signeringen, så handler det om å finne ung verdi og i de klubbene at de har vokst seg litt for gode. Ut ifra det er Calvert-Lewin den mest logiske United-signeringen, men ut fra hva de virkelig trenger om å utfordre Manchester City og vinne ligaen, da flesker man til, slik man gjorde med Robin van Persie, sier Stamsø-Møller.

TV 2s fotballekspert mener at Kane har vokst seg for god for det nåværende Spurs-laget. Han tror José Mourinhos målmaskin kan være en av de siste brikkene Ole Gunnar Solskjær trenger for å kunne vinne Premier League-tittelen med United.

– Man vet hva man får, man får en verdensklassespiss og jeg antar han holder nivået i i alle fall fem år fremover. Har de muligheten, så er Kane perfekt for Manchester United.

Roy Keane: – Kane må ønske seg til United

Tidligere United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Roy Keane er enig med TV 2s fotballekspert. Etter Spurs' nederlag mot nettopp de røde djevlene forrige helg var Keane tydelig på at Kane må ta et steg videre.

– Kane må tenke «jeg kan være den viktigste spilleren for United». Med de pasningene han vil få... Kane må ønske seg til United, sa klubbens tidligere kaptein og tilføyer:

– Jeg tror Kane har lyst å dra til United. Jeg har bare den magefølelsen.

Som Stamsø-Møller tror Keane at Tottenhams nummer ti kan være tungen på vektskålen i kampen om Premier League-tittelen de kommende sesongene.

- Om Kane er i dette United laget, da er det helt klart at United har tettet gapet til City. Kane vil være et stort steg, konkluderer Keane.

Mener at United kan lære av Liverpool

Skulle de røde djevlene likevel gå for Calvert-Lewin sommerens spisskjøp, så er Stamsø-Møller usikker på om det vil være en perfekt løsning.

– Jeg er ikke sikker på at steget er så stort opp i kvalitet og målgaranti. Da må man tenke utvikling igjen, om ett år, to år, tre år… Kjøper man Calvert-Lewin, legger man til et spørsmålstegn. Og kjøper man Kane, legger man til et utropstegn. Så enkelt er det, konkluderer Stamsø-Møller før han oppfordrer Solskjær om å hente inspirasjon fra erkerivalen:

– De er der nå i prosjektet til Solskjær at man må tenke som Liverpool. De manglet keeper, stopper og midtbanespiller og fikk inn Alisson, van Dijk og Fabinho. De er litt der nå, med tre verdensklassespillere kan man ta over verden.

– Kanskje det er den siste syke vendingen?

Sist Everton og Tottenham møttes på Goodison Park, endte det med 5-4-seier til de blå etter ekstraomganger i FA-cupen. Stamsø-Møller tviler på et lignende målkalas.

– Det er veldig ofte sånn at den forrige kampen ikke gjentas, at man lært av feilene sine. Jeg ser på de to lagene som ganske jevnbyrdige og det bør bli jevnt igjen, og vi kan håpe at det blir en del mål. Jeg tror også at Tottenham, spesielt etter United-kampen, vil ønske å virkelig kline til nå.

Avstanden opp til West Ham og fjerdeplassen, som gir kvalifisering til Champions League, er seks poeng for Tottenham og syv poeng for Everton. Sistnevnte har en kamp til gode. Stamsø-Møller tviler på at det blir Champions League-fotball på noen av lagene neste sesong.

– Da må det et velt til fra favorittene for at det skal skje. Sånn det ser ut nå, så blir de to nesten-lagene. Samtidig, det har skjedd sykere ting. Jeg er klar for å bli sjokkert, kanskje det er den siste syke vendingen denne sesongen?

