Har holdt på en stor hemmelighet i over fire år – nå åpner han opp i Sommerhytta

På Sommerhytta deler Adrian Middelthon en hemmelighet han har holdt skjult for mange i lang tid. – Jeg er drittlei av å late som, sier 25-åringen.

Etter fem uker på Mjøsli har Sommerhytta-parene kommet halvveis i prosjektet om å bygge, og forhåpentligvis vinne, sin egen hytte.

Flere begynner å kjenne på slitne kropper og utmattede hoder. I onsdagens episode av Sommerhytta tar derfor bestevennene Christine Kirkhorn (26) og Adrian Middelthon (25) en velfortjent pause i byggingen.

De to deler nemlig en hemmelighet.

Da den femte sesongen av TV 2-programmet begynte å rulle på TV-skjermen, ble Kirkhorn og Middelthon presentert som et vennepar.

I onsdagens episode avslører de mer om forholdet til hverandre.

Kjærester?

Kirkhorn og Middelthon, som er oppvokst i Asker og Tønsberg, ble kjent da de begge begynte på eiendomsmeglerstudiet på BI i 2015. Siden da har de to vært bestevenner.

– Jeg tenker når folk ser dette, så tror de sikkert at vi er kjærester, sier Kirkhorn i onsdagens episode.

Til kameraet forteller Middelthon at da han først møtte Kirkhorn, tenkte han det var en dame som man burde ha lyst på som kjæreste og bli mer betatt av, enn bare som en venn.

– Da skjønte jeg at det stemte 100 prosent, sier han i episoden.

BESTEVENNER: Christine Kirkhorn og Adrian Middelthon har vært bestevenner siden de møttes på studiet i 2015. Foto: TV 2/Skjermdump

Levd «skjult» i over fire år

Når TV 2 ringer Middelthon forteller han at han har gruet seg veldig til at onsdagens episode skulle sendes på TV.

På Sommerhytta velger han nemlig å fortelle at han er homofil.

– Jeg har jo levd noenlunde skjult i over fire år. Jeg stod frem som homofil da jeg studerte, men jeg sa det kun til de jeg følte det var viktigst å fortelle. Blant annet Christine. Det har vært mange som har visst, men samtidig er det veldig mange som ikke vet, forteller han.

– Jeg begynner å bli lei av å skjule hvem jeg er til nye mennesker. Samtidig er det så rart å skulle si at jeg er homofil. I stedet for å ta fokus, jatter jeg heller som regel med om at jeg er hetero.

Frem til nå har det vært viktigst for han at venner og familie har visst om legningen hans.

Vanskelig på jobb

I dag jobber Middelthon som truckfører. Selv om han trives med jobben, legger han ikke skjul på at det tidvis har vært tøft. På jobben er det nemlig svært få som vet om legningen hans.

– Jeg jobber jo i et mannsdominert yrke. Så det er vanskelig å si hvem man virkelig er i slike type bransjer, med forskjellige kulturer og bakgrunner.

Han tror det er vanskelig å være homofil i mannsdominerte bransjer, som han selv jobber i.

– Hadde jeg ikke vært så stolt i meg selv og stått opp for meg selv, hadde jeg nok fått en knekk eller to, innrømmer han.

– Det er tidvis en type nedlatende kommentering av homofile på generell basis. Noe som jeg personlig håper skjer grunnet uvitenhet og ikke hat, sier han.

På jobben er det kun to personer som har visst om Middelthon sin hemmelighet.

At han nå bestemmer seg for å stå frem på nasjonal TV, gjør han av én enkel grunn.

– I 2021 skal man kunne være hvem man vil. Det sitter langt inn å gjøre det på TV, men jeg har møtt så mange som er i et forhold med en jente, som aldri kommer til å komme ut, fordi det er «feil», sier han, og legger til:

– Det synes jeg er sinnsykt kjipt, at samfunnet vårt er lagt opp til at det er feil å være tiltrukket av samme kjønn. Det går ikke.

LEIT: Adrian Middelthon sier han har møtt mange som aldri kommer til å stå frem som homofile. Det synes han er fryktelig leit. Foto: TV 2/Skjermdump

– Nå går jorden under

På videregående gikk Middelthon med følelser han selv tenkte var feil. Takket være en nær venninne, fortalte han henne det han aldri trodde skulle se dagens lys.

– Jeg tror jeg aldri hadde kommet ut, hvis det ikke hadde vært for henne.

De to har vært venner siden de var små, men vennskapet tok en pause i russetiden. Etter nesten to år fra hverandre, merket hun at det var noe som var annerledes med Middelthon, da de tok opp kontakten igjen.

– Hun begynte å grave og grave. Jeg sa til slutt at det var noe, men at jeg ikke kunne si det. Da stoppet hun selvsagt ikke, og jeg fortalte det. Jeg merket med en gang jeg sa det, at nå går jorden under. Så ille følte jeg det var, sier han.

– Hvordan reagerte venninnen din da?

– Hun reagerte dritbra, selvfølgelig. Men jeg gikk jo og tenkte at: Herregud, man får ikke jobb om man er homo. Jeg har tenkt alle tankene man går med som ung, og følt at de var så feil.

Lei av homofil stereotype

Før Middelthon fortalte det til noen som helst, tok han et drastisk grep for å finne ut av følelsene sine.

– Første gutten jeg turte å møte, var i Sverige. Da tok jeg toget til Gøteborg for å ta en kaffe, tur retur, forteller han.

– Det var veldig koselig, men det er jo sykt. Jeg gjorde det litt for at ingen skulle se eller finne ut av det, men også fordi jeg ville se om det var hyggelig. Om det stemte, eller om jeg hadde misforstått det jeg følte på.

Middelthon synes selv det har vært vanskelig at homofile ofte blir fremstilt som en type homofile.

– Når man føler at man ikke passer inn i den boksen, kan det være vanskelig å finne ut av ting. At heterofile er ulike er selvsagt, men det er jo like stort mangfold av homofile, sier han.

– Jeg tror dessverre at mange mennesker forbinder det å være homo med en stereotype, og jeg kjente meg aldri igjen i den.

På et punkt ble han usikker på om han i det hele tatt var homofil, da han følte han ikke var den typen homofil som ofte ble fremstilt.

– For hver homofil som kommer ut, og er seg selv, utvides jo bildet av hva det vil si å være homo. Forhåpentligvis vil det bli lettere for alle å bare være seg selv, sier han.

Han håper at når han nå står frem, kan han hjelpe andre som er usikre på følelsene sine.

– Jeg vil gi den drahjelpen til de som er usikre, som jeg gjerne skulle hatt selv.

Trygg i seg selv

Middelthon forteller at han føler seg trygg i seg selv i dag.

At han valgte å fortelle både seerne, og de andre deltakerne, om seg selv på Sommerhytta, angret han derimot på kort tid etter han delte nyheten.

– Rett etterpå tenkte jeg: Shit, jeg angrer. Dette er feil. Fy faen, det skulle jeg ikke gjort.

– Men dette er en sak som er så innmari viktig å få frem, og helt ærlig så er det helt rått å være seg selv. Og det skal alle være stolte av. Jeg er drittlei av å late som, sier han.

I dag tar Middelthon kjærlighetslivet med ro.

– Jeg orker ikke date så mye. Det er litt slitsomt, ler han.

