Anbefaler å pause bruken av Johnson & Johnson-vaksinen

USAs legemiddeltilsyn FDA kommer til å be de amerikanske statene om å midlertidig stanse bruken av vaksinen, i forbindelse med at seks vaksinerte personer utviklet blodpropp.

Det bekrefter FDA tirsdag.

Legemiddeltilsynet Food and Drug Administration (FDA) vil bruke pausen til å undersøke om blodpropp-tilfellene har en sammenheng med vaksinen.

Det skriver en rekke amerikanske medier, deriblant New York Times og Washington Post.

Alle de seks vaksinerte var kvinner i alderen 18-48. Samtlige fikk blodpropp i løpet av de 16 påfølgende dagene etter å ha tatt vaksinen.

Den amerikanske vaksinen skal etter planen komme til Norge denne uken.

Samme prinsipp

TV 2 har vært i kontakt med FHI, og spurt hva konsekvensene av denne pausen får for Norge.

De ønsker ikke kommentere saken.

Norge og flere andre land i Europa har tidligere pauset bruken av AstraZeneca-vaksinen som følger av flere tilfeller med blodpropp.

FHI har varslet at de vil komme med en endelig konklusjon om den videre bruken av denne vaksinen torsdag.

Overlege i Legemiddelverket Sigurd Hortemo sier til TV 2 at vaksinen fra Johnson & Johnson bygger på samme prinsipp som AstraZeneca, og at den er en så kalt virusvektor-vaksine.

– Til nå har vi bare vært kjent med noen veldig få tilfeller med alvorlige blodpropp derfra. Men EMA har allerede startet en undersøkelse for å se nærmere på dette, sier Hortemo.

– Veldig spent

Dersom det viser seg at meldingen fra New York Times er korrekt, understreker Hortemo at de er veldig spent på hva det amerikanske legemiddeltilsynet sier.

– Det er alt for tidlig å konkludere, men det er dessverre sånn at de har sett flere tilfeller som høres ut som de ligner på de tilfellene vi har sett i Norge, sier han.

Hortemo er klar på at meldingen fra USA, ikke gjør jobben lettere for FHI.

– De må ta stilling til om vaksinen skal tas i bruk med en gang, eller om man avventer de undersøkelsene som nå skal gjøres i USA, sier han.

Hortemo mener at Norge kan klare seg med andre vaksiner. Overlegen tror derimot det vil skape et større problem internasjonalt.

– Skulle det vise seg at vaksinen ikke kan brukes, er det et kjempemessig problem internasjonalt. Hvis de ikke brukes i Norge, er det en ulempe – men det kan være dramatisk for andre land, sier Hortemo.

Gir opp vaksinemål

Mandag opplyste Australia at de har gitt opp målet om å vaksinere alle sine 26 millioner innbyggere innen året er omme.

Årsaken er at regjeringen har besluttet at ingen under 50 år skal vaksineres med AstraZeneca.

Den australske regjeringen, som hadde satset på å primært vaksinere med AstraZeneca-vaksinen, har ikke satt noen nye mål for vaksineringsprogrammet, skrev statsminister Scott Morrison på Facebook søndag.

– Selv om vi gjerne skulle sett at disse dosene ble satt innen året er omme, er det ikke mulig å sette slike mål, gitt usikkerheten, skrev han i meldingen.

