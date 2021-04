Toppidretten får unntak

Det er idrettsutøvere i områdene underlagt smittevernsnivå 5A som nå får unntak.

Det bekrefter kulturminister Abid Raja og Norges Fotballforbund overfor NTB. VG var først ute med å melde om unntaket.

Gjelder fra kl. 16

Kulturminister Abid Raja (V) forteller at lettelsene vil tre i kraft samtidig som det avholdes en pressekonferanse tirsdag ettermiddag kl. 16.

Det betyr at samtlige klubber i toppfotballen kan gjenoppta sine treninger.

– Jeg er veldig glad for å meddele at gis det åpning for organisert trening for toppidrettsutøvere. For fotballen begrenses dette til de to øverste divisjonene for kvinner og menn. Ellers er det all organisert toppidrett, altså utøvere definert av Norges idrettsforbund til å ha idretten som sitt hovedvirke. De må selvsagt følge sine smittevernprotokoller, sier Abid Raja til VG.

Lørdag ble perioden med ekstra strenge smitteverntiltak forlenget for en rekke kommuner i Viken. Stabæk. Strømsgodset, Mjøndalen, Sarpsborg og Lillestrøm sto dermed i en situasjon der de ikke kunne starte opp med fellestreninger før 26. april.

Nå får altså toppfotballen det ønskede unntaket fra tiltaksnivå A, under forutsetning av at den oppdaterte smittevernprotokollen følges.

Holder seg til start-planen

Eliteserie-starten er skjøvet på flere ganger, og etter planen skal man starte med de første kampene 8. og 9. mai.

– Vi er svært takknemlig for unntaket fra det strengeste tiltaksnivået. Det betyr at vi kan starte opp med seriespill i toppfotballen som planlagt, etter en periode med forberedelser og treningskamper, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

En avklaring om når man kan starte med treningskamper er ventet å komme fredag.

– Vi holder også prognosen med treningskamper, men detaljene vil partilederne gi en orientering om klokken 16 i dag. Og vi har en plan om å forsøke å holde ambisjonen om seriestart, sier Raja til NTB.

Raja varsler også at det vil komme nyheter om barne-, ungdoms- og breddeidretten på pressekonferansen tirsdag ettermiddag.